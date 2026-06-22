Λίγο πριν το μεγάλο φινάλε η κωμική σειρά «Γιατί ρε πατέρα;» έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 και μας χαρίζει μοναδικές στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε απόψε:

Μετά την απρόσμενη έκβαση της εκδήλωσης, η κατάσταση παίρνει άγρια και επικίνδυνη τροπή. Ο Νίκος με τον Φώντα καταφέρνουν να ξεφύγουν, το ίδιο και ο Μιχαήλος και η Βιβή. Όχι για πολύ όμως, καθώς η «Καθεδρία» καταφέρνει να τους πιάσει και τους κλείνει δεμένους στα γραφεία της μέχρι να βρεθούν τα χρήματα. Την ίδια στιγμή, η Δήμητρα μπαίνει σε blacklist απ’ τον πατέρα της και αναγκάζεται να «συμμαχήσει» με τη Μάγδα, η οποία την οδηγεί σε μία ερημική τοποθεσία. Ο λόγος; Εκεί, η Μάγδα είναι πλέον έτοιμη να λύσει το μεγάλο μυστήριο της ιστορίας…

Δείτε sneak preview:

Η «Καθεδρία» κρατάει και πάλι ομήρους τον Μιχαήλο και τα 3 αδέρφια μέχρι να βρεθούν τα κλεμμένα λεφτά!

Δείτε το trailer: