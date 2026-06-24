Το 100ό, προτελευταίο επεισόδιο της δραματικής σειράς του MEGA, «Μια νύχτα μόνο» έρχεται απόψε στις 21:40.

Η Αρετή εξαφανίζεται από το νοσοκομείο και όλοι την ψάχνουν πανικόβλητοι. Ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα τα πάντα για τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας. Ο Οδυσσέας καταρρέει, όταν καταλαβαίνει τι περνούσε μόνη της τόσον καιρό η Αρετή. Η Αλεξάνδρα προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της.

Επεισόδιο 100 (Τετάρτη 24 Ιουνίου):

Η Αρετή εξαφανίζεται από το νοσοκομείο και παίρνει μια απόφαση που θα ανατρέψει τα πάντα. Τρομοκρατημένη από τον εκβιασμό της Αλεξάνδρας οργανώνει κρυφά τη φυγή της μαζί με την Τάνια και τον Πετράκη, ενώ όλοι την ψάχνουν πανικόβλητοι. Ο Λυμπέρης προσπαθεί να τη βρει πριν να είναι αργά, ενώ ο Σταύρος αποκαλύπτει στον Οδυσσέα το σκοτεινό μυστικό που όλοι κρατούν κρυφό για εκείνη τη νύχτα και τον αδίστακτο εκβιασμό της Αλεξάνδρας. Ο Οδυσσέας καταρρέει όταν συνειδητοποιεί πως η Αρετή έδινε μόνη τη μάχη της όλον αυτόν τον καιρό. Την ίδια στιγμή, η Αλεξάνδρα προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ενοχοποιητικό στοιχείο, ενώ ο Λυμπέρης ετοιμάζεται να κινηθεί εναντίον της. Κι ενώ η Αρετή είναι αποφασισμένη να εξαφανιστεί από τη ζωή του Οδυσσέα, η Μαρίκα θα ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε το trailer: