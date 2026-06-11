Ημέρα γάμου για τον Λευτέρη και την Άννα. Μια μέρα χαράς χτισμένη πάνω στα ερείπια των αποκαλύψεων του παρελθόντος στο αποψινό επεισόδιο της σειράς του Alpha «Να μ’ αγαπάς».

Κι ενώ η Σοφία κρατάει αποστάσεις από τον Μιχάλη, η Εβίτα, αποφασισμένη να εμποδίσει τον γάμο του πατέρα της με τη Βέρα, βρίσκει απέναντί της την αξιοπρέπεια της Βέρας, την απρόσμενη ηρεμία του Χάρη και την αυστηρή στάση του Κανελλόπουλου που της λέει ότι κινδυνεύει να γίνει σαν τον πατέρα της αν συνεχίσει να επεμβαίνει στη σχέση του Θεόφιλου.

Λίγο μετά, ο Λευτέρης και η Άννα βγαίνουν στεφανωμένοι από την εκκλησία μέσα σε ρύζι και ευχές. Η ευτυχία τους όμως διαλύεται ακαριαία όταν ο Άγγελος εντοπίζει τον Μιχάλη ανάμεσα στους καλεσμένους και η προσπάθειά του να τον διώξει πυροδοτεί μια άγρια, αλυσιδωτή σύγκρουση που θα τα αλλάξει όλα…

Δείτε το trailer:

Καθημερινή σειρά παραγωγής 2025-2026

Σενάριο: Λίλιαν Λαζάνη

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Παίζουν: Δημήτρης Αλεξανδρής, Στεφανή Καπετανίδη, Στάθης Σταμουλακάτος, Ελισάβετ Μουτάφη, Μιχαήλ Ταμπακάκης, Κώστας Νικούλι, Ειρήνη Αγγελοπούλου, Αλέξανδρος Πιεχόβιακ, Μέγκι Σούλι, Γιώργος Τριανταφυλλίδης, Αντριάννα Ανδρέοβιτς, Αλίνα Κοτσοβούλου, Ειρήνη Τσέλλου, Μαρίλια Μητρούση, Αποστόλης Ψαρρός.

Στο ρόλο της Νικαίτης η Μάνια Παπαδημητρίου.

Στο ρόλο του Μιχάλη ο Γιάννος Περλέργκας.

«Να μ’ αγαπάς», Δευτέρα με Πέμπτη στις 20:00