Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Ο Ορφέας επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στην Φωτεινή και το παιδί τους… Το πένθος για τον άδικο χαμό του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει τους πάντες, όμως η ζωή επιμένει να προχωρά. Η Φωτεινή μεταφέρεται εσπευσμένα στο μαιευτήριο μετά την πρόωρη γέννα της και η αγωνία όλων κορυφώνεται. Η Ζωή, ο Λευτέρης, η Άννα, ο Άγγελος και οι υπόλοιποι περιμένουν με κομμένη την ανάσα έξω από το χειρουργείο, μέχρι που ο γιατρός τους ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα: η Φωτεινή και το μωρό είναι καλά. Η γέννηση του παιδιού φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι των τελευταίων ημερών. Ο Ορφέας ενημερώνεται και επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα και το παιδί του. Η συγκινητική επανένωσή του με την οικογένεια συνοδεύεται από αναφορές στον Μάκη, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει την ανιψιά του. Ο Θεόφιλος και η Νικαίτη φτάνουν επίσης στο μαιευτήριο, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη χαρά της νέας ζωής και τον πόνο της πρόσφατης απώλειας.

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