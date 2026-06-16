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Καταιγιστικές εξελίξεις έρχονται στην επιτυχημένη καθημερινή σειρά του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», με νέο επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Ο Ορφέας επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στην Φωτεινή και το παιδί τους… Το πένθος για τον άδικο χαμό του Μάκη εξακολουθεί να βαραίνει τους πάντες, όμως η ζωή επιμένει να προχωρά. Η Φωτεινή μεταφέρεται εσπευσμένα στο μαιευτήριο μετά την πρόωρη γέννα της και η αγωνία όλων κορυφώνεται. Η Ζωή, ο Λευτέρης, η Άννα, ο Άγγελος και οι υπόλοιποι περιμένουν με κομμένη την ανάσα έξω από το χειρουργείο, μέχρι που ο γιατρός τους ανακοινώνει τα ευχάριστα νέα: η Φωτεινή και το μωρό είναι καλά. Η γέννηση του παιδιού φέρνει φως μέσα στο σκοτάδι των τελευταίων ημερών. Ο Ορφέας ενημερώνεται και επιστρέφει εσπευσμένα για να βρεθεί δίπλα στη γυναίκα και το παιδί του. Η συγκινητική επανένωσή του με την οικογένεια συνοδεύεται από αναφορές στον Μάκη, που δεν πρόλαβε να γνωρίσει την ανιψιά του. Ο Θεόφιλος και η Νικαίτη φτάνουν επίσης στο μαιευτήριο, προσπαθώντας να διαχειριστούν τη χαρά της νέας ζωής και τον πόνο της πρόσφατης απώλειας.

Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς
Να Μ'αγαπάς

Δείτε το trailer: