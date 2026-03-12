Η Ευφημία Καλογιάννη εντάσσεται στο καστ της επιτυχημένης καθημερινής σειράς του Alpha, «Να μ’ αγαπάς», και υποδύεται τη Βέρα Τσακίρη, την αποκλειστική νοσοκόμα του Θεόφιλου.

Η παρουσία της θα βοηθήσει τον Θεόφιλο να δει τα πράγματα αλλιώς και ίσως να αλλάξει ριζικά. Ποια είναι, όμως, εκείνη στην πραγματικότητα;

Λίγα λόγια για τον ρόλο της

Η Βέρα Τσακίρη είναι μία σοβαρή, αξιοπρεπής και αυστηρή επαγγελματίας.

Μπαίνει στο αρχοντικό Καλλιγά ως αποκλειστική νοσηλεύτρια, προκειμένου να αναλάβει τη φροντίδα του Θεόφιλου μετά το σοβαρό χειρουργείο της μεταμόσχευσης νεφρού.

Δεν αντιμετωπίζει τους ασθενείς σαν αδύναμους ανήμπορους ανθρώπους και αυτό συγκινεί τον Θεόφιλο και τον οπλίζει με δύναμη. Η σχέση τους με την πάροδο του χρόνου μεταλλάσσεται και η Βέρα θα καταφέρει να γίνει ο καθρέφτης της ψυχής του Θεόφιλου.

Άραγε η Βέρα θα σταθεί αιτία κι αφορμή για τη ριζική και ουσιαστική μεταμόρφωση του Θεόφιλου; Κι αν ναι, η ίδια πόση αλήθεια κρύβει;

«Να μ’ αγαπάς», νέο επεισόδιο τη Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 20:00