Η τραγουδίστρια ηθοποιός και συνθέτης Φένια Παπαδόδημα, μετά την τεράστια επιτυχία που γνώρισε η μουσική παράσταση «Uccelli del mare», το περασμένο φθινόπωρο, επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, ζωντανεύοντας ξανά τραγούδια και ύμνους του μεσαίωνα και της μεταγενέστερης δυτικής και ανατολικής παράδοσης της Μεσογείου.

Πολλά από αυτά τα τραγούδια ταξίδεψαν μέσα στους αιώνες αλλάζοντας γλώσσα από λιμάνι σε λιμάνι, μεταφέροντας παραδόσεις, μύθους, κωμικές και τραγικές ανθρώπινες ιστορίες, σαν αυτά τα σπάνια πουλιά, τους «Υδροβάτες», που διασχίζουν τη Μεσόγειο, φτιάχνοντας τις φωλιές τους πάνω στα κύματα. H μουσική και τα τραγούδια πλαισιώνουν την αφήγηση ενός μεσαιωνικού παραμυθιού με θέμα μία ιστορία αγάπης που μιλάει για την μνήμη του θανάτου μέσα από τον έρωτα.

Τα τραγούδια και τα σπάνια ορχηστρικά κομμάτια που έχουν επιλεχθεί, σκιαγραφούν το πέρασμα των εποχών από τον 12ο αιώνα με συνθέσεις της ποιήτριας και συνθέτριας Reine Blanche de Castille, τις Cantiguas de Santa Maria του Alfonso el Sabio, αλλά και μεταγενέστερα τραγούδια τροβαδούρων, περιπλανώμενων Σεφεραδιτών, καθώς και ορισμένες παραδοσιακές μελωδίες των Βαλκανίων και της Μ. Ασίας.

Πολλές από τις συνθέσεις του ρεπερτορίου τραγουδήθηκαν από γυναικείες φωνές διαφορετικών εποχών και προελεύσεων. Γυναίκες που δημιούργησαν η αποτύπωσαν με μοναδικό τρόπο, μέσα από τη φωνητική τους έκφραση, τα ψήγματα μιας ευρύτερης μουσικής και φωνητικής παράδοσης.

Φωνές από την Ισπανία, την Ιταλία, τα παράλια των Βαλκανίων, τη Βόρεια Αφρική, το Ισραήλ, την Παλαιστίνη, και τη Μικρά Ασία, συνθέτουν μία πολυφωνία που φέρει τις προφορικές μνήμες, τις εικόνες, τα χρώματα και τον αέρα της Ανατολής και της Δύσης.Τραγούδια των τροβαδούρων της Γαλλίας και της Ισπανίας, σεφεραδίτικες ρομάντσες της διασποράς, βεδουίνικες μελωδίες της Παλαιστίνης, ελληνικά παραδοσιακά τραγούδια στον απόηχο της βυζαντινής μουσικής, γκαζέλ της Μικράς Ασίας.

Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ορισμένα τραγούδια σε πρωτότυπες συνθέσεις και στίχους της Φένιας Παπαδόδημα από το άλμπουμ της «Άστρον πεσμένον» που πρόσφατα κυκλοφόρησε και παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Ταυτότητας παράστασης

Φένια Παπαδόδημα: τραγούδι, αφήγηση, σκηνοθετική επιμέλεια

Στέφανος Δορμπαράκης: κανονάκι

Θωμάς Μελετέας: ούτι

Δημοσθένης Καραχριστοδούλου: πολίτικη λύρα

Αλεξάνδρα Παπαστεργιοπούλου: κρουστά

Φωτογραφίες: Νίκος Παγωνάκης

Σχεδιασμός Αφίσας: Sughatank -Γιάννης Ρουμπάνης

Επικοινωνία: Ευαγγελία Σκρομπόλα

Ημ/νια: 14 & 15 Μαΐου

Ώρα έναρξης: 20:30

Τιμές Εισιτηρίων: ΑMEΑ, φοιτητικό, άνεργοι, 14€, early bird 14€, προπώληση 16€, κανονικό 18€

Προπώληση: ticketservices.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Αίθουσα Γιάννης Μαρίνος του Συλλόγου Οι Φίλοι της Μουσικής

Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη 1