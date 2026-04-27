Aνακοίνωση με αφορμή τη σύλληψη του συναδέλφου τους έπειτα από καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξέδωσαν εργαζόμενοι της Επιθεώρησης Εργασίας οι οποίοι μέσω ανακοίνωσής τους καταγγέλλουν το περιστατικό και διαμηνύουν πως δεν τρομοκρατούνται.

Σημειώνεται ότι, ο επιθεωρητής εργασίας που κατήγγειλε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνελήφθη επρόκειτο να ρυθμίσει την Πέμπτη (23/04) εργατική διαφορά μεταξύ πρώην εργαζόμενης της Πλεύσης Ελευθερίας και του κόμματος.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Επιθεώρησης Εργασίας στη σχετική του ανακοίνωση «καταγγέλλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο το πρωτοφανές και απολύτως απαράδεκτο περιστατικό που έλαβε χώρα την Πέμπτη 23/04 στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Ανατολικού Τομέα Αθηνών, κατά τη διαδικασία επίλυσης εργατικής διαφοράς».

«Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν τρομοκρατούμαστε και δεν θα επιτρέψουμε την ποινικοποίηση της άσκησης των καθηκόντων μας. Ο αγώνας για αξιοπρεπείς και ασφαλείς συνθήκες εργασίας δεν μπορεί να διεξάγεται υπό καθεστώς φόβου και διώξεων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα:

Να μην αποδοθούν κατηγορίες στο συνάδελφο.

Τη θεσμική θωράκιση των Επιθεωρητών Εργασίας, ώστε να μπορούν να ασκούν τα καθήκοντά τους χωρίς φόβο διώξεων και παρεμβάσεων, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι οι υφιστάμενες διατάξεις δεν τους καλύπτουν.

Την παρέμβαση της Διοίκησης της Επιθεώρησης Εργασίας και του Υπ. Εργασίας για την αποτροπή αντίστοιχων περιστατικών στο μέλλον, ιδίως υπό το φως των νέων διατάξεων του Ν. 4512/2018 (άρθρα 155 & 157), για τις οποίες είχαμε προειδοποιήσει, αλλά και του νέου πειθαρχικού πλαισίου που εντείνει την ανασφάλεια των εργαζομένων» επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση.

