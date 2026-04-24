Επιθεωρητής εργασίας συνελήφθη αργά το βράδυ της Πέμπτης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ομονοίας, μετά από καταγγελία της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κατηγορία για την οποία συνελήφθη είναι αυτή της παράβασης καθήκοντος και σήμερα οδηγείται ενώπιον της Δικαιοσύνης με την αυτόφωρη διαδικασία.

Η ίδια ενημέρωσε την Άμεση Δράση, χθες μετά τις 15:00 το μεσημέρι, ότι βρίσκεται στην Επιθεώρηση Εργασίας επί της Πατησίων και θέλει να καταγγείλει αυτόφωρα αδικήματα, μεταξύ άλλων απόπειρα εκβίασης.

Ο λόγος της παρουσίας της εκεί ήταν μία διαμάχη που έχει με πρώην εργαζόμενη του κόμματος κι ακόμη ένα άτομο.

Οι αστυνομικοί πήγαν επί τόπου και ζήτησαν από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου και τον επιθεωρητή Εργασίας να τους ακολουθήσουν στο Α.Τ. Ομονοίας.

Εκεί, μετά τις καταθέσεις, συνελήφθη ο επιθεωρητής εργασίας και οδηγήθηκε ενώπιον της Δικαιοσύνης.