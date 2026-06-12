Χάος επικρατεί από νωρίς σήμερα, Παρασκευή 12/6 στους δρόμους του λεκανοπεδίου. «Κόκκινος» είναι ο Κηφισός ενώ αυξημένη κίνηση παρατηρείται είναι στους δρόμους της Αθήνας με τους οδηγούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με καθυστερήσεις.

Προβλήματα υπάρχουν τόσο στην κάθοδο όσο και στην άνοδο του Κηφισού, ενώ παρόμοια εικόνα καταγράφεται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας.

Επίσης καθυστερήσεις σημειώνονται στην κυκλοφορία των οχημάτων και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της πόλης, αλλά και σε αυτούς γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την Αττική Οδό παρατηρούνται

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα

5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

25΄-30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.

10΄-15΄στην έξοδο για Λαμία.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 5΄-10΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/82rWLMtVIb — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 12, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.