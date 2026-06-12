Άστατος αναμένεται να είναι σήμερα, Παρασκευή 12/6 ο καιρός. Νεφώσεις βαθμιαία αυξημένες, με βροχές και τοπικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βόρεια και σταδιακά στα υπόλοιπα κυρίως ηπειρωτικά τμήματα. Βαθμιαία ισχυροί βορειοδυτικοί άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ενώ η θερμοκρασία θα βρίσκεται σε μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πιο αναλυτικά, για την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2026 προβλέπονται νεφώσεις, με βροχές και τοπικές καταιγίδες τις πρωινές ώρες στα βόρεια και κεντρικά ηπειρωτικά, που βαθμιαία θα ενταθούν και τις θερμές ώρες θα επηρεάσουν το μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας και μετά το απόγευμα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Τα φαινόμενα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς και πιθανόν της Ηπείρου, θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη τις βραδινές και πρωινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα (στη Δυτική Μακεδονία από 14 έως 26 βαθμούς), 20 έως 33 βαθμούς στην Κεντρική και Νότια Ελλάδα, 16 έως 32 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα (στην Ήπειρο από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου), 20 έως 31 βαθμούς στις Κυκλάδες και από 15 έως 31 βαθμούς στην Κρήτη, 17 έως 34 βαθμούς στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και από 21 έως 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ και βαθμιαία στο Βόρειο Αιγαίο μέτριοι 5 μποφόρ, ενώ στο Νότιο Αιγαίο από δυτικές διευθύνσεις ασθενείς έως σχεδόν μέτριοι 3-4 μποφόρ. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς, με βαθμιαία ενίσχυση σε μέτριους 4-5 μποφόρ και στο Βόρειο Ιόνιο σε ισχυρούς 6 μποφόρ.

Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις βαθμιαία πυκνότερες με τοπικές βροχές και στα ορεινά πρόσκαιρη καταιγίδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε την Παρασκευή στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβλητές διευθύνσεις ασθενείς, που το βράδυ θα στραφούν σε βόρειους μέτριους 4-5 μποφόρ.

Νεφώσεις με παροδικές βροχές ή πρόσκαιρη καταιγίδα περιμένουμε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Θερμαϊκό θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις ασθενείς και μετά το απόγευμα μέτριοι 4-5 μποφόρ.