Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας σκότωσαν 160 μαχητές πιστούς στον αποκαλούμενο Ιβάν Μορδίσκο, τον πλέον καταζητούμενο ηγέτη ανταρτών στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, δήλωσε χθες Πέμπτη 11/6 ο υπουργός Άμυνας Πέδρο Σάντσες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Εν μέσω προεκλογικής εκστρατείας, η χώρα αντιμετωπίζει τη χειρότερη έξαρση της βίας μετά την υπογραφή της συμφωνίας ειρήνης του 2016, που προέβλεπε τον αφοπλισμό, τη διάλυση και τον μετασχηματισμό σε πολιτικό κόμμα των πρώην Επαναστατικών Ενόπλων Δυνάμεων της Κολομβίας (FARC).

Ο Ιβάν Μορδίσκο είναι επικεφαλής του Κεντρικού Γενικού Επιτελείου (EMC), της μεγαλύτερης παράταξης διαφωνούντων των πρώην FARC. Στο EMC, όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP αποδίδονται αιματηρές επιθέσεις, με τη χρήση αυτοκινήτων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων παγιδευμένων με εκρηκτικά, και δολοφονίες.

Ο επικεφαλής της ανακοίνωσε πως κηρύσσει μονομερή κατάπαυση του πυρός για τις προεδρικές εκλογές, ο δεύτερος γύρος των οποίων προβλέπεται να διεξαχθεί την 21η Ιουνίου, με αντιπάλους τον υποψήφιο της σκληρής δεξιάς Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια και τον υποψήφιο της κεντροαριστερής συμμαχίας που κυβερνά, τον Ιβάν Σεπέδα.

«Την 31η Μαΐου, προχωρήσαμε σε νέα επίθεση εναντίον αυτού του εγκληματία. Βομβαρδισμός κατέστρεψε μέρος του κύκλου προστασίας του. Πλέον πάνω από 160 μέλη (της οργάνωσής του) που ήταν πολύ κοντά του» έχουν σκοτωθεί, εξήγησε ο υπουργός Άμυνας Σάντσες στο AFP.

Ο ηγέτης της οργάνωσης ανταρτών, που έχει ανακοινωθεί αρκετές φορές πως σκοτώθηκε, πιστεύεται πως βρίσκεται κάπου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Κολομβίας, στο τμήμα του Αμαζονίου στη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας Σάντσες, που αναμένει την προσεχή σύλληψή του: «δεν θα αναπαυτούμε προτού ολοκληρώσουμε την αποστολή αυτή».

Η κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη προέδρου Γουστάβο Πέτρο προσφέρει αμοιβή σχεδόν 1,4 εκατ. δολαρίων για οποιαδήποτε πληροφορία που θα επέτρεπε τον εντοπισμό και τη σύλληψη του Ιβάν Μορδίσκο.

Τον Απρίλιο, στο EMC αποδόθηκε βομβιστική ενέργεια η οποία στοίχισε τη ζωή σε 21 ανθρώπους σε δρόμο στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, η πιο πολύνεκρη επίθεση εναντίον αμάχων σε 20 χρόνια.

Ο απερχόμενος πρόεδρος προσπάθησε, ανεπιτυχώς, να εξασφαλίσει το τέλος του πολέμου διεξάγοντας ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με όλες τις ένοπλες οργανώσεις που δρουν στη χώρα και συγκρούονται για τον έλεγχο των εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών, την εκμετάλλευση παράνομων μεταλλείων, ιδίως χρυσωρυχείων, και τις εκβιάσεις.

Ο κ. Σάντσες αναγνώρισε πως υπάρχουν «προκλήσεις ως προς την ασφάλεια», ωστόσο δεν συμφώνησε πως η Κολομβία ζει «εποχή άνευ προηγουμένου» όσον αφορά τη βία.

Η ασφάλεια θεωρείται πως συγκαταλέγεται στις κυριότερες ανησυχίες των ψηφοφόρων ενόψει των εκλογών.

Οι υποψήφιοι έχουν τεθεί υπό αυστηρά μέτρα φύλαξης, μετά τη δολοφονία την περασμένη χρονιά του δυνητικού υποψήφιου της δεξιάς Μιγκέλ Ουρίμπε.