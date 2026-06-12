Στα ταμεία της ΑΑΔΕ παραμένουν «παγωμένες» επιστροφές φόρων ύψους 191 εκατ. ευρώ, καθώς χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις που δικαιούνται τα χρήματα δεν έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες διαδικασίες για την είσπραξή τους. Ελλιπή στοιχεία επικοινωνίας, μη δηλωμένοι τραπεζικοί λογαριασμοί (IBAN) και εκκρεμή δικαιολογητικά κρατούν μπλοκαρισμένες πληρωμές που έχουν ήδη εγκριθεί.

Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους δείχνουν ότι στο τέλος Απριλίου οι ληξιπρόθεσμες εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν σε 737 εκατ. ευρώ. Από αυτά, περίπου 191 εκατ. ευρώ δεν μπορούν να καταβληθούν λόγω εκκρεμοτήτων που βαρύνουν τους ίδιους τους δικαιούχους.

Την ίδια ώρα, η ΑΑΔΕ επιχειρεί να κλείσει το μέτωπο των εκκρεμών επιστροφών ενεργοποιώντας ένα νέο μοντέλο διαχείρισης, το οποίο βασίζεται σε αυτοματοποιημένες διαδικασίες, περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση και αξιοποίηση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου. Βασικός στόχος είναι η επιτάχυνση των επιστροφών και η δραστική μείωση των αιτημάτων που παραμένουν σε αναμονή για διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών.

Οι στόχοι για το 2026

Σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026, προβλέπονται:

Αυτοματοποιημένη διεκπεραίωση άνω του 95% των αιτημάτων επιστροφής ΦΠΑ, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που δεν μπορούν να ολοκληρωθούν με υπαιτιότητα του φορολογούμενου.

Ολοκλήρωση εντός 90 ημερών των εκκρεμών μη ληξιπρόθεσμων επιστροφών, πλην ΦΠΑ, που υφίστανται από τις 31 Δεκεμβρίου 2025, καθώς και των νέων αιτημάτων που θα υποβληθούν εντός του 2026 και δεν απαιτούν έλεγχο.

Μείωση του αποθέματος εκκρεμών επιστροφών άνω των 90 ημερών στις 700.000 υποθέσεις μέχρι το τέλος του έτους.

Περιορισμό των εκκρεμών αιτημάτων σε ποσοστό κάτω του 4% επί του συνόλου.

Η «χρυσή λίστα» για ταχύτερες επιστροφές ΦΠΑ

Το νέο σύστημα επιστροφών ΦΠΑ βασίζεται σε κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, τα οποία καθορίζουν την προτεραιότητα επεξεργασίας των αιτημάτων. Προβάδισμα έχουν οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη λεγόμενη «χρυσή λίστα» της ΑΑΔΕ.

Στη λίστα εντάσσονται επιχειρήσεις που έχουν ελεγχθεί για τουλάχιστον τρεις φορολογικές περιόδους, χωρίς σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ αιτούμενων και τελικά επιστραφέντων ποσών, δεν έχουν διαπιστωμένες φορολογικές ή τελωνειακές παραβάσεις και δεν θεωρούνται ύποπτες για συμμετοχή σε απάτες που σχετίζονται με ενδοκοινοτικές συναλλαγές.