Παράταση έως την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026 δόθηκε για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Η νέα προθεσμία αφορά τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2025. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 23:59:59 της 24ης Ιουλίου.

Γιατί δόθηκε η παράταση

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας αποφασίστηκε για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Ελήφθησαν επίσης υπόψη τα σχετικά αιτήματα που είχαν υποβάλει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και άλλοι φορείς.

Η παράταση δόθηκε με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, μεταθέτοντας την αρχική καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου.

Πόσες δηλώσεις έχουν υποβληθεί

Μέχρι την ανακοίνωση της παράτασης είχαν υποβληθεί σχεδόν 6,2 εκατομμύρια αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Παράλληλα, είχαν κατατεθεί περίπου 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων.

Η ΑΑΔΕ εκτιμά ότι το χρονικό διάστημα έως τις 24 Ιουλίου είναι επαρκές για να ολοκληρωθεί ομαλά η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων.