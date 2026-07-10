Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (ΔΟΕ) αναμένει ελαφρά μικρότερη μείωση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου το 2026 από αυτήν που είχε προβλέψει τον προηγούμενο μήνα, εκτιμώντας σήμερα στην πρόσφατη μηνιαία αναφορά του ότι η «ανάκαμψη της ζήτησης» βρίσκεται «σε εξέλιξη» ύστερα από χαμηλό σημείο τον Μάιο.

Ο ΔΟΕ, ο οποίος προέβλεπε στα μέσα Ιουνίου μείωση της ζήτησης κατά 1,1 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως το 2026, υπολογίζει πλέον μείωση κατά 1 εκατομμύριο βαρέλια.

Ο οργανισμός παρατηρεί ότι η παγκόσμια προσφορά «επανήλθε» χάρη στην εν μέρει ανάκαμψη της διαμετακόμισης στα Στενά του Ορμούζ μετά την κατάπαυση του πυρός που υπεγράφη στις 17 Ιουνίου, αλλά η παραγωγή παραμένει σε μεγάλο βαθμό κάτω από τα επίπεδα στα οποία βρισκόταν πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Έκτοτε, η διακίνηση στα Στενά του Ορμούζ έχει εκ νέου σαφώς επιβραδυνθεί, ιδιαίτερα στη θαλάσσια οδό του Ομάν που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ, εξαιτίας επιθέσεων που είχαν στο στόχαστρο πλοία και μια νέα ανταλλαγή πληγμάτων ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας παρατήρησε τον Ιούνιο παγκόσμια προσφορά πετρελαίου που έφτανε τα 98,8 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως και αναμένει μια μέση προσφορά 102,6 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως το 2026, «υπό την προϋπόθεση μιας γρήγορης αποκλιμάκωσης των νέων εχθροπραξιών».

Η παγκόσμια παραγωγή παραμένει στα «περίπου 9,4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως κάτω από τα επίπεδα πριν από τον πόλεμο».

Ο διεθνής οργανισμός σημειώνει εξάλλου ότι τα αποθέματα πετρελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο αυξήθηκαν τον Ιούνιο για πρώτη φορά από το ξέσπασμα στα τέλη Φεβρουαρίου του πολέμου στον Κόλπο, κατά 21 εκατομμύρια βαρέλια. Αυτό οφείλεται στην αύξηση των όγκων πετρελαίου που βρίσκονται υπό διαμετακόμιση στις θάλασσες.

Τα αποθέματα των χωρών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) μειώθηκαν ωστόσο περαιτέρω κατά 62 εκατομμύρια βαρέλια τον Ιούνιο. Ο οργανισμός αναμένει πως ο ρυθμός άντλησης από τα αποθέματα αυτά «θα μετριαστεί περαιτέρω τον Ιούλιο και μετά».

Τα αποθέματα αργού εκτός των χωρών μελών του ΟΟΣΑ συρρικνώθηκαν επίσης, κατά 37 εκατομμύρια βαρέλια τον Ιούνιο, ύστερα από «σημαντική άντληση 41 εκατομμυρίων βαρελιών από τα χερσαία αποθέματα αργού στην Κίνα, ενώ οι εισαγωγές παρέμειναν σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα», επισημαίνει επίσης ο οργανισμός που ιδρύθηκε το 1974 έχοντας ως αποστολή του τη διασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας.

Ο οργανισμός σημείωσε τέλος ότι τα περιθώρια προϊόντων διύλισης έφτασαν σε υψηλά τετραετίας τον Ιούλιο. Η αύξηση των όγκων αργού «οδήγησε σε σημαντική μείωση των τιμών του πετρελαίου», ενώ οι αγορές προϊόντων διύλισης παρέμειναν «υπό πίεση».