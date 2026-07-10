Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο Κλάγκενφουρτ της Αυστρίας, στις εγκαταστάσεις της Kärntner Messen, η γενική συνέλευση της Central European Fair Alliance – CEFA, με τη συμμετοχή εκθεσιακών οργανισμών από την Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Η συνεδρίαση αποτέλεσε πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για την παρούσα κατάσταση της εκθεσιακής βιομηχανίας, τις προκλήσεις, τις ευκαιρίες και τις προοπτικές της. Τα μέλη της CEFA παρουσίασαν τις πρόσφατες εξελίξεις των οργανισμών τους, τις επερχόμενες εκθέσεις, νέα έργα, υποδομές, κατασκευαστικά πλάνα και στρατηγικές προτεραιότητες, επιβεβαιώνοντας τον κομβικό ρόλο της περιφερειακής συνεργασίας και της ανταλλαγής τεχνογνωσίας στο πλαίσιο της Συμμαχίας.

Κεντρικό σημείο της γενικής συνέλευσης αποτέλεσε η ομόφωνη εκλογή του κ. Nikola Banković, διευθύνοντος συμβούλου της Belgrade Fair, στη θέση του νέου προέδρου της CEFA. Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του, η Belgrade Fair θα φιλοξενήσει την επόμενη γενική συνέλευση της CEFA στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της EXPO 2027 Belgrade, γεγονός που αποτελεί σημαντικό σταθμό για τη Συμμαχία και την παρουσία της στον ευρύτερο περιφερειακό εκθεσιακό χάρτη.

Παράλληλα, τα μέλη ενέκριναν ομόφωνα την ένταξη του κ. Emil Kucković, διευθύνοντος συμβούλου της Poslovne Novine από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, ως συνδεδεμένου μέλους της CEFA. Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε ομόφωνα η επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CEFA, τον Οκτώβριο του 2026, να πραγματοποιηθεί στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, με οικοδεσπότη το νέο συνδεδεμένο μέλος.

Η γενική συνέλευση απέτισε, επίσης, ιδιαίτερη τιμή στον απερχόμενο πρόεδρο της CEFA, δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη, ευχαριστώντας τον για την ηγεσία, την αφοσίωση και τη μακροχρόνια προσφορά του στη Συμμαχία. Σε αναγνώριση της σημαντικής και διαρκούς συμβολής του στη CEFA, τα μέλη τού απένειμαν τιμητική πλακέτα και τον ανακήρυξαν επίτιμο πρόεδρο της CEFA.

Η γενική συνέλευση σηματοδότησε, επίσης, την πρώτη συμμετοχή του κ. Ανδρέα Μαυρομμάτη με την ιδιότητα του νέου διευθύνοντος συμβούλου της ΔΕΘ-HELEXPO, αντικαθιστώντας τον δρ. Κυριάκο Ποζρικίδη. Η συμμετοχή του αποτέλεσε την ευκαιρία να γνωριστεί με την «οικογένεια» της CEFA, να συνομιλήσει με τα μέλη της και να συμμετάσχει ενεργά στις συζητήσεις για το μέλλον της Συμμαχίας.

Ο κ. Μαυρομμάτης δήλωσε σχετικά: «αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμένα να εκπροσωπώ τη ΔΕΘ-HELEXPO στη CEFA, έναν οργανισμό που ενώνει σημαντικούς εκθεσιακούς φορείς της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η πρώτη μου συμμετοχή στη γενική συνέλευση ήταν μια ουσιαστική ευκαιρία γνωριμίας με την οικογένεια της CEFA και επιβεβαίωσε τη δυναμική που μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία μας. Προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω τους δεσμούς με τα μέλη της Συμμαχίας και να προχωρήσουμε σε κοινές δράσεις που θα αναβαθμίσουν τον εκθεσιακό κλάδο της περιοχής, θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα ενδυναμώσουν τον ρόλο των εκθέσεων ως εργαλείων ανάπτυξης, εξωστρέφειας και διασύνδεσης των αγορών».

Μέσα από τις αποφάσεις της στο Κλάγκενφουρτ, η CEFA επιβεβαίωσε τη δέσμευσή της για βαθύτερη συνεργασία μεταξύ των εκθεσιακών οργανισμών, ισχυρότερη περιφερειακή παρουσία και έναν πιο συντονισμένο βηματισμό για το μέλλον της εκθεσιακής βιομηχανίας στην Κεντρική και Νοτιοανατολική Ευρώπη.