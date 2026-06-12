Ο πρόεδρος της Κολομβίας Γουστάβο Πέτρο στηλίτευσε χθες Πέμπτη 11/6 το ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ περιόρισε την «ελευθερία» του εμποδίζοντάς τον να συναντηθεί σε μερικές ημέρες με τον δημοκρατικό δήμαρχο της Νέας Υόρκης, τον Ζόραν Μαμντάνι, επικριτή του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

Οι δύο χώρες έχουν σχέσεις τεταμένες· οι ηγέτες τους ανταλλάσσουν ενίοτε πολύ βαριές εκφράσεις μέσω ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξάλλου, εξέφρασε δημόσια την υποστήριξή του στον υποψήφιο της λεγόμενης σκληρής δεξιάς στις προεδρικές εκλογές στην Κολομβία, τον Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, παρότι, σύμφωνα με τον Κολομβιανό ομόλογό του, του είχε υποσχεθεί να μην παρέμβει.

«Θεωρώ ότι δεν είναι και πολύ δημοκρατικό να περιορίζεται η ελευθερία μου να συναντηθώ με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης», σχολίασε, μεταξύ άλλων, ο σοσιαλδημοκράτης πρόεδρος της Κολομβίας μέσω X.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Washington Post, ο Γουστάβο Πέτρο επρόκειτο να συναντηθεί με τον Ζόραν Μαμντάνι στη Νέα Υόρκη στο περιθώριο εργασιών του ΟΗΕ.

Όμως η Μπογοτά αναγκάστηκε να ακυρώσει τη συνάντηση με τον δήμαρχο όταν Αμερικανοί αξιωματούχοι την ενημέρωσαν πως θα παραβίαζε τους περιορισμούς που επιβάλλονται από την Ουάσιγκτον στον κ. Πέτρο, στο πλαίσιο κυρώσεων σε βάρος του, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης της βίζας του την περασμένη χρονιά, πρόσθεσε η εφημερίδα.

Το τρέχον διάστημα, ο απερχόμενος πρόεδρος της Κολομβίας, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP μπορεί να εισέρχεται στην αμερικανική επικράτεια με διπλωματική βίζα, που του επιτρέπει να συμμετέχει αποκλειστικά σε επίσημες εκδηλώσεις — κάτι που δεν ίσχυε για τη σχεδιαζόμενη συνάντηση με τον κ. Μαμντάνι.

Ο κ. Πέτρο ανέφερε χθες ότι δεν είχε ενημερωθεί μέχρι τώρα για τους «περιορισμούς» όσον αφορά τις μετακινήσεις του στο έδαφος των ΗΠΑ.