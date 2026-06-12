Αλλαγές στο φορολογικό πλαίσιο των ακινήτων φέρνει ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης που κατατέθηκε στη Βουλή, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2027 το σημερινό Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων αντικαθίστανται από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης (ΤΤΑ). Το Τέλος Περιφερειακής Ανάπτυξης που προέβλεπε το αρχικό κείμενο, τελικά αποσύρθηκε λόγω των αντιδράσεων που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης.

Το νέο τέλος θα επιβάλλεται στο σύνολο σχεδόν των ακινήτων που βρίσκονται εντός σχεδίου πόλεως ή οικισμών, καθώς και σε κτίσματα εκτός σχεδίου. Η επιβάρυνση θα υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά μέτρα, την τιμή ζώνης και τον συντελεστή παλαιότητας, δηλαδή με κριτήρια που προσεγγίζουν το σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Τον τελικό συντελεστή θα καθορίζει κάθε δημοτικό συμβούλιο, με εύρος από 0,30‰ έως 0,70‰ επί της αξίας του ακινήτου. Κατ’ εξαίρεση, εφόσον από ειδική έκθεση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου προκύπτει ότι η επιβολή του τέλους με τον ανώτατο συντελεστή μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις χιλίοις (0,70‰) οδηγεί σε εκτιμώμενα ετήσια έσοδα κατώτερα του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των συνολικώς εισπραχθέντων εσόδων από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) και τον Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (Φ.Η.Χ.) του οικονομικού έτους 2025, το δημοτικό συμβούλιο δύναται, με ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή του, να καθορίζει συντελεστή ανώτερο του μηδέν κόμμα εβδομήντα τοις χιλίοις (0,70‰), αποκλειστικά μέχρι του ύψους που απαιτείται, ώστε τα εκτιμώμενα έσοδα από το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης να ανέρχονται στο ανωτέρω ποσοστό.

Για τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης θα εμφανίζεται στους λογαριασμούς ρεύματος και θα εισπράττεται μαζί με αυτούς. Σε περίπτωση μισθωμένου ακινήτου, ο ενοικιαστής θα το καταβάλλει μέσω του λογαριασμού ηλεκτρικής ενέργειας, διατηρώντας όμως δικαίωμα συμψηφισμού με το μίσθωμα.

Διακοπή ηλεκτροδότησης

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση μη πληρωμής τριών συνεχόμενων μηνιαίων λογαριασμών ή ενός τριμηνιαίου, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να προχωρήσει σε διακοπή της παροχής μέχρι την εξόφληση των οφειλών.

Από το νέο τέλος εξαιρούνται ακίνητα του Δημοσίου, θρησκευτικών οργανισμών, κοινωφελών ιδρυμάτων, αθλητικών σωματείων, διπλωματικών αποστολών και άλλων ειδικών κατηγοριών. Παράλληλα προβλέπονται απαλλαγές για διατηρητέα κτίρια που δεν αποφέρουν εισόδημα, μνημεία, σταυλικές εγκαταστάσεις και ακίνητα που δεσμεύονται από πολεοδομικούς ή αρχαιολογικούς περιορισμούς.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις, το 2026 θα συνεχίσουν να ισχύουν το ΤΑΠ και ο Φόρος Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων. Μέσα στο ίδιο έτος οι δήμοι θα πρέπει να εκδώσουν τις απαραίτητες αποφάσεις για τον καθορισμό των συντελεστών, ώστε το νέο καθεστώς να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027.