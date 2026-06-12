Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέρριψαν δύο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης του Ιράν, καθώς η Τεχεράνη μοιάζει αποφασισμένη να συνεχίσει να βάζει στο στόχαστρο πλοία που αποπειρώνται να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters πηγή στην κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Η κυκλοφορία στο στενό συνεχίζεται», υποστήριξε ο Αμερικανός αξιωματούχος, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Δεν έχουν αναφερθεί ωστόσο άλλες εχθροπραξίες ανάμεσα στις δυνάμεις της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης ως αυτό το στάδιο, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε χθες πως βρίσκονται κοντά σε συμφωνία. Και οι δύο πλευρές λένε πως «ελέγχουν πλήρως» το Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων.