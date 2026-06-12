Νέα κινητοποίηση ανακοίνωσε η ΠΟΕΔΗΝ για την Τετάρτη 17/6/2026 με στάση εργασίας 12:00 – 15:00 αλλά επίσης και συγκέντρωση στο Υπουργείο Υγείας 12:30 (όπου πιθανότατα εκείνη την ημέρα θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ΒΑΕ στη Βουλή, όπως επισημαίνει).

Η ΠΟΕΔΗΝ επισημαίνει μεταξύ άλλων πως: «Η ένταξη στα ΒΑΕ όλων των επαγγελμάτων υγείας που προβλέπει το πόρισμα της επιτροπής Μπεχράκη με βεβαιότητα δεν θα προκαλέσει κύμα φυγής υγειονομικών προς συνταξιοδότηση.

Αντιθέτως, η συνεχιζόμενη άδικη, άνιση μεταχείριση εργαζομένων ίδιων επαγγελματιών ανάλογα με την ημερομηνία πρόσληψης και τη σχέση εργασίας σχετικά με την ένταξη στα ΒΑΕ, ημέρα με την ημέρα μεγαλώνει το κύμα μαζικών αποχωρήσεων αναζητώντας δουλειά στον ιδιωτικό τομέα που αυτοδίκαια με βάση τις ασφαλιστικές διατάξεις εντάσσονται στα ΒΑΕ.

Είναι άδικο και άνισο οι μόνιμοι εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν μετά την 1.1.2011, οι παλαιότεροι που επέλεξαν με αίτηση την ένταξη στα ΒΑΕ και οι συμβασιούχοι να είναι ενταγμένοι στα ΒΑΕ με βάση τον κανονισμό του ΙΚΑ και οι παλαιότεροι εργαζόμενοι των ίδιων επαγγελμάτων να είναι αποκλεισμένοι, επειδή διαθέτουν ασφαλιστικό φορέα το πρώην Δημόσιο (τώρα ΕΦΚΑ). Όλοι μαζί στον αγώνα για να αποκαταστήσουμε την αδικία που θα προκαλέσει λειτουργική αναστάτωση στις υγειονομικές μονάδες και το ΕΚΑΒ».