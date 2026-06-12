Η Λίντσεϊ Κλάνσι, μητέρα από τη Μασαχουσέτη, επέδειξε «ακραία αγριότητα και σκληρότητα» όταν σκότωσε τα τρία παιδιά της χρησιμοποιώντας λάστιχα γυμναστικής, υποστήριξαν την Πέμπτη οι εισαγγελείς.

Σύμφωνα με την εισαγγελική πλευρά, τα στοιχεία που εντοπίστηκαν στο σημείο, μεταξύ αυτών και το γεγονός ότι ο σύζυγός της, Πάτρικ Κλάνσι, κατάφερε να αφαιρέσει γρήγορα τα λάστιχα από τον λαιμό των παιδιών όταν τα βρήκε νεκρά στο σπίτι τους στο Ντάξμπερι, στις 24 Ιανουαρίου 2023, δείχνουν ότι οι φόνοι ήταν άγριοι και προμελετημένοι.

Postpartum mom Lindsay Clancy killed 3 kids with 'extreme atrocity and cruelty' – using common household item, prosecutors say https://t.co/af4quA09bd pic.twitter.com/WtlQqu2Jfa — New York Post (@nypost) June 11, 2026

Όπως αναφέρει η New York Post, o Πάτρικ Κλάνσι μιλούσε στο τηλέφωνο με τηλεφωνητή της Άμεσης Δράσης όταν εντόπισε τελικά την 5χρονη Κόρα, τον 3χρονο Ντόσον και τον μόλις 8 μηνών Κάλαν στο υπόγειο του σπιτιού. Την ώρα που οι αστυνομικοί κατέβαιναν τις σκάλες, εκείνος φέρεται να ξέσπασε φωνάζοντας: «Σκότωσε τα παιδιά!», σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που κατατέθηκαν την περασμένη εβδομάδα.

Ο Πάτρικ Κλάνσι βρήκε τα παιδιά με ένα λάστιχο γυμναστικής γύρω από τον λαιμό του καθενός. Ωστόσο, όταν οι διασώστες έφτασαν στο υπόγειο, «κάθε λάστιχο βρισκόταν δίπλα σε κάθε παιδί», αναφέρει η κατάθεση των εισαγγελέων.

Γιατί οι εισαγγελείς μιλούν για προμελέτη

Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι το γεγονός πως ο Πάτρικ Κλάνσι κατάφερε να αφαιρέσει αμέσως τα λάστιχα από τον λαιμό των παιδιών είναι κρίσιμο στοιχείο. Κατά την άποψή τους, αυτό δείχνει πως τα λάστιχα δεν ήταν δεμένα σε κόμπο, αλλά ότι η Λίντσεϊ Κλάνσι τα έσφιγγε με τα χέρια της γύρω από τον λαιμό κάθε παιδιού μέχρι να πεθάνει.

Στα δικαστικά έγγραφα αναφέρεται ότι το στοιχείο αυτό καταδεικνύει, σύμφωνα με την εισαγγελική πλευρά, τόσο την πρόθεση πίσω από τις πράξεις της όσο και την «ακραία αγριότητα και σκληρότητα» με την οποία φέρεται να ενήργησε.

Οι εισαγγελείς παρουσίασαν τα στοιχεία αυτά ζητώντας να γίνει δεκτή ως αποδεικτικό υλικό η κλήση που έκανε ο Πάτρικ Κλάνσι στην Άμεση Δράση, λίγο πριν εντοπίσει τα παιδιά στο υπόγειο του σπιτιού. Ενόψει της δίκης της Λίντσεϊ Κλάνσι, που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούλιο, η εισαγγελική πλευρά θεωρεί την κλήση κομβικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της υπόθεσης.

Δικηγόρος της Λίντσεϊ Κλάνσι, η οποία είναι 35 ετών και πρώην νοσηλεύτρια, έχει δηλώσει ότι η υπεράσπιση δεν σκοπεύει να αμφισβητήσει πως η ίδια διέπραξε τις φρικτές δολοφονίες. Αντίθετα, θα υποστηρίξει ότι την περίοδο εκείνη βρισκόταν υπό υπερβολική φαρμακευτική αγωγή και έπασχε από σοβαρή επιλόχεια ψύχωση. Η Κλάνσι Κλάνσι αναμένεται να ζητήσει από το σώμα των ενόρκων να την κρίνει αθώα λόγω ψυχικής νόσου.

Τόσο η Λίντσεϊ όσο και ο Πάτρικ Κλάνσι έχουν καταθέσει αγωγές κατά των γιατρών που παρακολουθούσαν τη Λίντσεϊ, υποστηρίζοντας ότι απέτυχαν να διαγνώσουν σωστά την κατάστασή της και της χορήγησαν λανθασμένες θεραπείες.