Μια άγρια δολοφονία έχει συγκλονίσει την Ιρλανδία, με θύμα μία 43χρονη μητέρα από τη Νέα Υόρκη, η οποία τα τελευταία χρόνια ζούσε μαζί με τη 13χρονη κόρη της στην πόλη Κιλάρνεϊ.

Η Τζέιμι Κάρνεϊ εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο ενοικιαζόμενο σπίτι της, έχοντας υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του ιρλανδικού Τύπου, το άψυχο σώμα της βρέθηκε στο κρεβάτι και ήταν καλυμμένο με πάπλωμα, ενώ στον χώρο υπήρχαν ίχνη αίματος.

Όπως αναφέρει η New York Post, oι αστυνομικές Αρχές της Ιρλανδίας έχουν ξεκινήσει έρευνα για ανθρωποκτονία και αναζητούν έναν 28χρονο άνδρα, ο οποίος διατηρούσε σχέση με το θύμα και θεωρείται πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την υπόθεση. Οι ερευνητές πιστεύουν ότι ο άνδρας εγκατέλειψε την Ιρλανδία λίγες ώρες μετά το έγκλημα.

NY mom's tragic last post with suspected killer as his identity is revealed https://t.co/ZQbc8qSUWY pic.twitter.com/Wt8Cu9hize — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Η τελευταία ανάρτηση με τον σύντροφό της

Μόλις τρεις ημέρες πριν βρεθεί νεκρή, η Τζέιμι Κάρνεϊ είχε δημοσιεύσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία μαζί με τον 28χρονο σύντροφό της, Αχμάντ Αλσάκερ, γιορτάζοντας την 4η Ιουλίου, ημέρα της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Στη φωτογραφία οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι μπροστά από ένα ψηφιακά δημιουργημένο φόντο της Times Square στη Νέα Υόρκη. Η 43χρονη φορούσε μπλουζάκι των New York Knicks, ενώ ο σύντροφός της μπλούζα των New York Giants. «Χαρούμενη 4η Ιουλίου σε όλους», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησης.

Η φωτογραφία δημοσιεύτηκε το Σάββατο. Τρεις ημέρες αργότερα, το απόγευμα της Τρίτης, η 13χρονη κόρη της φέρεται να εντόπισε τη μητέρα της βαριά χτυπημένη μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με ιρλανδικά δημοσιεύματα, η ανήλικη ειδοποίησε έναν φίλο της οικογένειας, ο οποίος κάλεσε την αστυνομία. Η 43χρονη διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή, ενώ το σώμα της ήταν κρυμμένο κάτω από ένα πάπλωμα.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε υποστεί εκτεταμένα και σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, τα οποία εκτιμάται ότι προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια μιας παρατεταμένης και ιδιαίτερα βίαιης επίθεσης.

Φέρεται να εγκατέλειψε την Ιρλανδία μετά το έγκλημα

Ο Αχμάντ Αλσάκερ, ο οποίος είχε μεταβεί στην Ιρλανδία το 2024 ζητώντας άσυλο, θεωρείται από τις Αρχές πρόσωπο ιδιαίτερου ενδιαφέροντος στην έρευνα για τη δολοφονία.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλούνται ξένα μέσα ενημέρωσης, ο 28χρονος φέρεται να επιβιβάστηκε σε λεωφορείο από το Κιλάρνεϊ προς το Δουβλίνο τα ξημερώματα της Τρίτης. Στη συνέχεια φέρεται να έκλεισε εισιτήριο την τελευταία στιγμή και να ταξίδεψε αεροπορικώς προς την Κωνσταντινούπολη. Η ιρλανδική αστυνομία έχει επιβεβαιώσει ότι ο άνδρας που αναζητείται στο πλαίσιο της έρευνας έχει εγκαταλείψει τη χώρα.

Οι ερευνητές εξετάζουν τις πιθανές επαφές του στην Τουρκία και στη Γαλλία, όπου φέρεται να είχε ζήσει στο παρελθόν. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι είχε παραμείνει για κάποιο διάστημα στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν εισέλθει στην Ιρλανδία.

Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 28χρονος να επιχειρήσει να ταξιδέψει από την Τουρκία προς την Ιορδανία ή τη Συρία.

Πώς γνωρίστηκαν

Η Τζέιμι Κάρνεϊ, η οποία εργαζόταν στον χώρο της υγείας, φέρεται να γνώρισε τον Αχμάντ Αλσάκερ περίπου ενάμιση χρόνο πριν από τη δολοφονία της, λίγο μετά την άφιξή του στην Ιρλανδία.

Η 43χρονη εξέφραζε δημόσια τη στήριξή της προς την Παλαιστίνη και είχε αναρτήσει βίντεο στα οποία εμφανιζόταν μαζί με τον σύντροφό της σε σχετική συγκέντρωση στην Ιρλανδία. Και οι δύο φορούσαν την παραδοσιακή παλαιστινιακή μαντίλα, την κεφίγια.

Migrant sought for beating death of NY mom in Ireland met her at anti-Israel protest – and is feared to have already fled the country https://t.co/OhoTBLbgkM pic.twitter.com/at3XNRCUgp — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Ο 28χρονος εμφανιζόταν ακόμη σε αρκετές αναρτήσεις της στο Instagram. Σε ορισμένες από τις λεζάντες, η Τζέιμι Κάρνεϊ έγραφε μεταξύ άλλων «Πώς είναι να βγαίνεις με έναν Άραβα», «Είμαι το λουλούδι του και εκείνος είναι το φεγγάρι μου» και «Μαθαίνοντας αραβικά».

Αναφορές για ένταση στο σπίτι

Οι αστυνομικοί ερευνούν επίσης πληροφορίες για επεισόδιο ή έντονη αναστάτωση στο σπίτι της 43χρονης το βράδυ της Δευτέρας, λίγες ώρες πριν από τη χρονική στιγμή κατά την οποία εκτιμάται ότι δέχθηκε τη μοιραία επίθεση.

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες της δολοφονίας συνεχίζονται, ενώ οι ιρλανδικές Αρχές συνεργάζονται με υπηρεσίες άλλων χωρών για τον εντοπισμό του 28χρονου. Μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί η σύλληψή του ούτε του έχουν απαγγελθεί επισήμως κατηγορίες.

Οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως

Η Τζέιμι Κάρνεϊ είχε μετακομίσει στην Ιρλανδία το 2021, αφού είχε επισκεφθεί τη χώρα και, σύμφωνα με αναρτήσεις της, είχε αποφασίσει να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί. Στο συγκεκριμένο σπίτι στο Κιλάρνεϊ είχε μετακομίσει μαζί με τη 13χρονη κόρη της τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν στη New York Post, ότι η ανήλικη πλέον βρίσκεται υπό τη φροντίδα συγγενών, ενώ μέλη της οικογένειας της 43χρονης ταξιδεύουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες στην Ιρλανδία. Η μητέρα και η αδελφή της Κάρνεϊ εξακολουθούν να ζουν στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ενώ ο πατέρας της είχε πεθάνει λιγότερο από έναν χρόνο πριν από τη δολοφονία της.

Η σορός της μεταφέρθηκε στο University Hospital Kerry για νεκροψία. Τα αποτελέσματα της εξέτασης δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ωστόσο οι Αρχές αναβάθμισαν επισήμως την υπόθεση σε έρευνα για ανθρωποκτονία.

NY mom beaten to death inside Ireland home as police search for person of interest she knew: report https://t.co/qsu6tgHVL2 pic.twitter.com/WPse8fzTy3 — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Οι αστυνομικοί εξετάζουν πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες η Τζέιμι Κάρνεϊ είχε συναντήσει τον άνδρα που αναζητείται τόσο την Κυριακή όσο και τη Δευτέρα πριν από τον θάνατό της. Παράλληλα, διερευνάται το ενδεχόμενο η επίθεση να συνδέεται με έκρηξη ζήλιας, χωρίς πάντως το συγκεκριμένο σενάριο να έχει επιβεβαιωθεί.

Ο άνδρας δεν εντοπίστηκε στη γνωστή διεύθυνσή του, η οποία φέρεται να ήταν δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Οι Αρχές έχουν εκδώσει ειδοποιήσεις σε λιμάνια και αεροδρόμια και εξετάζουν υλικό από κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να καταγράψουν όλες τις κινήσεις γύρω από το σπίτι της 43χρονης από τις 5 Ιουλίου και μετά. Παράλληλα, ερευνούν ποια ταξιδιωτικά έγγραφα είχε στη διάθεσή του ο άνδρας, καθώς, λόγω της εκκρεμούς αίτησης ασύλου, ενδέχεται να μην είχε πρόσβαση στο διαβατήριό του.

Η Τζέιμι Κάρνεϊ είχε εργαστεί στο παρελθόν ως μεσίτρια στο Νιου Τζέρσεϊ και ως ασφαλιστική σύμβουλος, ενώ την περίοδο του θανάτου της εργαζόταν σε τοπική εταιρεία ως συντονίστρια φαρμακευτικών υπηρεσιών. Συμμετείχε επίσης ενεργά σε τοπικές αθλητικές και πολιτιστικές οργανώσεις και διατηρούσε δεσμούς με την Ιρλανδία ήδη από την εφηβική της ηλικία.

Ο δημοτικός σύμβουλος Μάρτιν Γκρέιντι, προσωπικός φίλος της, χαρακτήρισε τον θάνατό της «μια αποτρόπαιη τραγωδία» και την περιέγραψε ως στοργική μητέρα, η οποία ήταν πάντοτε χαμογελαστή. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος του Κιλάρνεϊ Τζον Ο’Ντόνοχι δήλωσε ότι η είδηση έπεσε σαν «μαύρο σύννεφο» πάνω από την πόλη.