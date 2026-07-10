Σύσκεψη για την περαιτέρω προώθηση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα, με διευρυμένη σύνθεση καθώς θα συμμετάσχουν οι εκπρόσωποι των διαχειριστών συστημάτων φυσικού αερίου από εννέα χώρες της περιοχής.

Όπως αναφέρουν πηγές προσκείμενες στον ΔΕΣΦΑ, η συνάντηση θα έχει τεχνικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στο να προσδιοριστούν τα έργα που απαιτούνται προκειμένου να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη λειτουργία του κάθετου διαδρόμου και η πρόσβαση των χωρών της περιοχής σε πηγές φυσικού αερίου πέρα από τις υφιστάμενες, μέσω του ελληνικού συστήματος.

Στη σύσκεψη πρόκειται να μετάσχουν εκπρόσωποι των Διαχειριστών Ελλάδας, Σλοβακίας, Ουγγαρίας, Σερβίας, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Στόχος είναι η όλη διαδικασία αλλά και η υλοποίηση των έργων να έχει ολοκληρωθεί το συντομότερο καθώς τον Οκτώβριο του επόμενου έτους, σύμφωνα με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία, θα τεθεί σε εφαρμογή ολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου στις χώρες της ΕΕ. Η αρχική εκτίμηση είναι πάντως ότι δεν απαιτούνται μεγάλης κλίμακας επενδύσεις προκειμένου να προχωρήσει το project. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας αλλά και για τον εφοδιασμό της ευρύτερης περιοχής έχει η ανάπτυξη του δυτικού κλάδου του κάθετου διαδρόμου μέσω Βόρειας Μακεδονίας και Σερβίας. Την περασμένη εβδομάδα η διοίκηση του ΔΕΣΦΑ επισκέφτηκε τη Βόρεια Μακεδονία και επιβεβαίωσε το χρονοδιάγραμμα και λειτουργία της διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ των δύο χωρών εντός του 2027 ενώ ακολουθεί η διασύνδεση της γειτονικής χώρας με τη Σερβία.

Οι ίδιες πηγές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τα αποτελέσματα της δημοπρασίας δέσμευσης δυναμικότητας για εξαγωγές φυσικού αερίου μέσω του ελληνικού συστήματος μεταφοράς που πραγματοποιήθηκε στις αρχές της εβδομάδας, οπότε δεσμεύτηκε περισσότερο από το 45% της συνολικά προσφερόμενης δυναμικότητας μέχρι το 2030