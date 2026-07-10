Στη Μύκονο βρίσκεται η Αρίνα Σαμπαλένκα, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό της από το Γουίμπλεντον.

Η 28χρονη Λευκορωσίδα και Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης ηττήθηκε στον τέταρτο γύρο από τη Ναόμι Οσάκα με 6-2, 7-6 και αποχαιρέτησε πρόωρα τη διοργάνωση. Η Γιαπωνέζα τενίστρια προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της στα προημιτελικά του Γουίμπλεντον.

Μετά την ήττα της, η Αρίνα Σαμπαλένκα επέλεξε την Ελλάδα για να ξεκουραστεί και να αφήσει για λίγο πίσω της τις αγωνιστικές υποχρεώσεις. Μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram, δημοσίευσε φωτογραφίες από τις διακοπές της στη Μύκονο, με φόντο την πισίνα και το καλοκαιρινό τοπίο.

«Να αφιερώσω ένα λεπτό στον εαυτό μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της, δείχνοντας στους διαδικτυακούς της φίλους τις στιγμές χαλάρωσης που απολαμβάνει στο νησί των Ανέμων.

H Αρίνα Σαμπαλένκα με τον αρραβωνιαστικό της Γιώργο Φραγκούλη βρέθηκαν στην παραλία «Ψαρρού» και σύμφωνα με το Mykonos Live TV, γευμάτισαν μαζί με μεγάλη παρέα στο Nammos.