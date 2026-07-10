Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο γιόρτασε ο Τομ Χανκς τα 70ά του γενέθλια, επιλέγοντας και φέτος να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους ένα βίντεο από την γενέθλια βουτιά του.

Ο διάσημος ηθοποιός του Χόλιγουντ,που απέκτησε την ελληνική υπηκοότητα το 2019, έχει μετατρέψει τη συγκεκριμένη στιγμή σε ετήσια παράδοση, καθώς κάθε χρόνο, ανήμερα των γενεθλίων του, ανεβάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένα βίντεο στο οποίο απολαμβάνει μια βουτιά στη θάλασσα.

Στη φετινή ανάρτησή του στο Instagram, ο Τομ Χανκς εμφανίζεται να βουτά σε καταγάλανα νερά, απολαμβάνοντας το καλοκαιρινό τοπίο και λίγες στιγμές χαλάρωσης. Στη λεζάντα συνόδευσε το βίντεο με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, γράφοντας: «Αυτός ο τύπος γίνεται σήμερα 70. Υπέροχη μουσική. Καλός καφές».

Τις ευχές της θέλησε να του στείλει δημόσια και η σύζυγός του, Ρίτα Γουίλσον, η οποία δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μια φωτογραφία του, συνοδεύοντάς τη με ένα τρυφερό μήνυμα. «Χρόνια πολλά, αγάπη της ζωής μου. Σε αγαπώ τόσο πολύ», έγραψε για τον σύζυγό της.