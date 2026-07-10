Την άποψη ότι η Βίβλος μπορεί να περιέχει ενδείξεις για την ύπαρξη μη ανθρώπινης νοημοσύνης και όχι για δαιμονικές οντότητες, όπως πιστεύουν ορισμένοι χριστιανοί, διατυπώνει ο ιερέας Λι Τέιλορ, ο οποίος ηγείται τριών εκκλησιών στη Βόρεια Ουαλία.

Μιλώντας στη Daily Mail, ο Τέιλορ υποστήριξε ότι αρκετά χωρία της Αγίας Γραφής μπορούν να ερμηνευθούν με διαφορετικό τρόπο, υποδεικνύοντας πως τα μυστηριώδη αντικείμενα που παρατηρούνται στον ουρανό είναι πιθανότερο να σχετίζονται με μη ανθρώπινη νοημοσύνη παρά με δαιμονικά όντα. Όπως ανέφερε, η περιγραφή της Γένεσης για τον άνθρωπο ως την ύψιστη δημιουργία του Θεού στη Γη, το όραμα του προφήτη Ιεζεκιήλ με τον «τροχό μέσα στον τροχό» και τα λόγια του Ιησού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο («Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά δωμάτια») θα πρέπει να εξεταστούν υπό αυτό το πρίσμα.

«Η Εκκλησία πρέπει να προετοιμαστεί θεολογικά»

Ο Τέιλορ εκτιμά ότι η Εκκλησία οφείλει να ξεκινήσει από τώρα τη θεολογική εξέταση αυτών των βιβλικών αναφορών, ώστε οι χριστιανοί να είναι προετοιμασμένοι για το ενδεχόμενο επιβεβαίωσης της ύπαρξης μη ανθρώπινης νοημοσύνης, χωρίς να επικρατήσουν σύγχυση ή φόβος.

Κατά τον ίδιο, η ανακάλυψη ευφυούς ζωής πέρα από τη Γη δεν θα υπονόμευε τον χριστιανισμό, αλλά θα διεύρυνε την κατανόηση της ανθρωπότητας για τη δημιουργία του Θεού.

«Ένα μεγαλύτερο σύμπαν ή η ανακάλυψη ενός μεγαλύτερου σύμπαντος δεν κάνει τον Θεό μικρότερο. Απλώς κάνει τη δημιουργία μεγαλύτερη», δήλωσε ο ιερέας, ο οποίος υπηρετεί την Εκκλησία εδώ και 15 χρόνια. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θεωρεί πως πρόκειται για πρόκληση απέναντι στην πίστη, αλλά για πρόκληση απέναντι στα όρια της θεολογικής φαντασίας, προσθέτοντας ότι «ένα μεγαλύτερο σύμπαν απαιτεί και μια μεγαλύτερη θεολογία».

Ο ίδιος κάλεσε τους χριστιανούς να επανεξετάσουν την αντίληψη ότι τα UFO είναι δαιμονικά, υποστηρίζοντας ότι αυτή η προσέγγιση οδηγεί τους ανθρώπους στον φόβο αντί να αντιμετωπίζουν το άγνωστο με ανοιχτό μυαλό.

Η θέση του Βατικανού και οι δηλώσεις Βανς και Κάρλσον

Παρότι ο Τέιλορ θεωρεί ότι η Βίβλος περιέχει στοιχεία που σχετίζονται με τα UFO και τα εξωγήινα όντα, τόσο το Πεντάγωνο όσο και ο Λευκός Οίκος εξακολουθούν να δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις πως εξωγήινοι έχουν επισκεφθεί τη Γη.

Το Βατικανό, από την πλευρά του, δεν διαθέτει επίσημο δόγμα για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής, ωστόσο αποδέχεται επισήμως την επιστημονική πιθανότητα ύπαρξης εξωγήινης ζωής.

Η άποψη ότι τα UFO είναι δαιμονικής προέλευσης έχει διατυπωθεί επίσης από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον συντηρητικό σχολιαστή Τάκερ Κάρλσον, οι οποίοι έχουν προσεγγίσει δημόσια το φαινόμενο μέσα από χριστιανική οπτική.

«Πιστεύω ότι πλησιάζουμε σε μια εποχή όπου η ανθρωπότητα πρέπει να μάθει να βλέπει τον εαυτό της όχι μόνο ως πολίτη της Γης, αλλά ως μέρος μιας πολύ μεγαλύτερης δημιουργίας», ανέφερε ο Τέιλορ.

Ο Βανς, αναφερόμενος στο φαινόμενο των UFO, δήλωσε ότι είναι πεπεισμένος πως υπάρχουν φαινόμενα που οι άνθρωποι αδυνατούν να εξηγήσουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να σχετίζονται ακόμη και με θεϊκή παρουσία. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι αυτό που ο ίδιος θα μπορούσε να θεωρήσει άγγελο ή δαίμονα, κάποιοι άλλοι ίσως το ερμήνευαν ως εξωγήινο.

Από την πλευρά του, ο Τάκερ Κάρλσον, μιλώντας το 2024 στο podcast The Joe Rogan Experience, είχε δηλώσει ότι «βρίσκονται εδώ και είναι εδώ χιλιάδες χρόνια, ό,τι κι αν είναι», προσθέτοντας ότι κατά την άποψή του πρόκειται για «πνευματικές οντότητες».

Οι αναφορές στη Γένεση, τον Ιεζεκιήλ και το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο

Ο Τέιλορ υποστήριξε ότι η ερμηνεία των UFO ως δαιμονικών όντων δεν αποτελεί το πιο χρήσιμο πλαίσιο για την κατανόηση ενός άγνωστου φαινομένου, καθώς ενθαρρύνει τους ανθρώπους να προβάλλουν φόβο ή βεβαιότητες πάνω σε κάτι που ακόμη δεν κατανοούν.

Όπως σημείωσε, ακόμη και αν υπάρχει ευφυής ζωή πέρα από τη Γη, δεν υπάρχει λόγος να θεωρείται ότι κάθε άλλη μορφή νοημοσύνης θα εντάσσεται αποκλειστικά στις κατηγορίες του απόλυτου καλού ή του απόλυτου κακού. Αντίθετα, εκτιμά ότι θα μπορούσε να παρουσιάζει την ίδια ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει και την ανθρωπότητα.

Ο ιερέας αναφέρθηκε επίσης στη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, Disclosure Day, η οποία πραγματεύεται την παγκόσμια αποκάλυψη της ύπαρξης εξωγήινης νοημοσύνης. Μία από τις βασικές ηρωίδες της ταινίας, η πρώην μοναχή Τζέιν, φοβάται ότι μια τέτοια αποκάλυψη θα μπορούσε να κλονίσει τα θεμέλια της πίστης της, οδηγώντας τους πιστούς να αμφισβητήσουν όσα γνωρίζουν για τον Θεό, τον Ιησού και τη Βίβλο.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Τέιλορ, μια άλλη μοναχή στην ταινία επισημαίνει ένα χωρίο της Γένεσης, το οποίο θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη για την ύπαρξη εξωγήινης ζωής. Όπως εξήγησε, η Γένεση παρουσιάζει την ανθρωπότητα ως την ύψιστη δημιουργία του Θεού στη Γη, γεγονός που γεννά ένα βαθύτερο ερώτημα: γιατί ο Θεός δημιούργησε ένα τόσο αχανές σύμπαν, εάν προοριζόταν αποκλειστικά για τον άνθρωπο;

Ο ίδιος εκτιμά ότι η συνεχής αναφορά στη Γη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Θεός να δημιούργησε ευφυή ζωή και σε άλλα σημεία του σύμπαντος, κάτι που σημαίνει ότι οι άνθρωποι μπορούν να παραμένουν η ύψιστη δημιουργία Του στη Γη, χωρίς να αποτελούν τη μοναδική ευφυή δημιουργία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στο βιβλίο του προφήτη Ιεζεκιήλ, όπου περιγράφεται το μυστηριώδες όραμα με τον «τροχό μέσα στον τροχό» που κατεβαίνει από τον ουρανό. Αν και η επικρατούσα ερμηνεία των βιβλικών μελετητών θεωρεί ότι πρόκειται για συμβολική απεικόνιση της δόξας του Θεού, ο Τέιλορ σημείωσε ότι ορισμένοι πιστεύουν πως ίσως περιγράφεται μια συνάντηση με προηγμένη μη ανθρώπινη τεχνολογία, την οποία οι άνθρωποι της εποχής αδυνατούσαν να εξηγήσουν με τη γλώσσα που διέθεταν.

Τέλος, στάθηκε στα λόγια του Ιησού στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο: «Στο σπίτι του Πατέρα μου υπάρχουν πολλά δωμάτια», μια φράση που σε ορισμένες μεταφράσεις αποδίδεται ως «πολλές κατοικίες». Αν και παραδοσιακά το συγκεκριμένο χωρίο ερμηνεύεται ως αναφορά στον Παράδεισο, ο Τέιλορ εκτιμά ότι θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πολύ μεγαλύτερη και πιο σύνθετη δημιουργία από αυτή που γνωρίζει μέχρι σήμερα η ανθρωπότητα, η οποία ενδέχεται να περιλαμβάνει και άλλες μορφές ευφυούς ζωής.

«Όταν ο Ιησούς μιλά για “πολλά δωμάτια” ή “πολλές κατοικίες”, χρησιμοποιεί γλώσσα που οι άνθρωποι της εποχής μπορούσαν να κατανοήσουν. Αναρωτιέμαι μήπως πρόκειται για κάποιο υπαινιγμό. Θα μπορούσαμε να το δούμε έτσι;», διερωτήθηκε ο ιερέας.