Σε ύφεση παραμένει η φωτιά που ξέσπασε νωρίς χθες, Πέμπτη 9/7 το απόγευμα σε αύλειο χώρο επιχείρησης, κοντά στην παραλία του Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, ενώ στο σημείο παραμένουν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε αρχικά σε απορρίμματα, ξηρά χόρτα, παλέτες και πλαστικά υλικά, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε στο εσωτερικό της επιχείρησης και σε γειτονικές αποθήκες.

Για την υπόθεση συνελήφθη με την αυτόφωρη διαδικασία ένας 70χρονος, κατηγορούμενος για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να χρησιμοποίησε γυμνή φλόγα σε χαρτί, προκειμένου να απομακρύνει σφήκες. Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.886,56 ευρώ για παράβαση της κείμενης νομοθεσίας.

Λόγω των πυκνών καπνών εστάλη μήνυμα από το 112, με το οποίο οι κάτοικοι καλούνταν να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να διατηρούν κλειστά πόρτες και παράθυρα.