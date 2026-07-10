Νέα δεδομένα φαίνεται πως προκύπτουν γύρω από την περίπτωση του Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία, καθώς δημοσιεύματα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού αναζωπυρώνουν το ενδιαφέρον για το μέλλον του.

Η αφορμή δόθηκε από ένα σχόλιο του Δομινικανού γκαρντ κάτω από ανάρτηση της EuroLeague σχετικά με τη μεταγραφή του Γιαν Μοντέρο στον Ολυμπιακό. Ο Τζόουνς-Γκαρσία απευθύνθηκε στον συμπατριώτη του γράφοντας πως «οποιοσδήποτε μπορεί να σου κάνει παρέα», συνοδεύοντας το μήνυμά του με emojis γέλιου. Η συγκεκριμένη αντίδραση προκάλεσε συζητήσεις, δεδομένου ότι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν εξετάσει την περίπτωσή του το προηγούμενο καλοκαίρι.

Τι αναφέρουν στις ΗΠΑ για το ενδιαφέρον από την Ευρώπη

Την ίδια ώρα, ο δημοσιογράφος που καλύπτει το ρεπορτάζ των Σαν Αντόνιο Σπερς, Ντάστι Γκάρζα, αποκάλυψε πως ο παίκτης έχει στα χέρια του σημαντικές προτάσεις από ευρωπαϊκές ομάδες, μεταξύ των οποίων και ελληνικοί σύλλογοι.

«Για όσους με ρωτούν σχετικά με τις φήμες γύρω από τον Ντέιβιντ Τζόουνς-Γκαρσία των Σπερς, μπορώ να επιβεβαιώσω πως ευρωπαϊκές πηγές αναφέρουν ότι τον περιμένουν ιδιαίτερα μεγάλες προσφορές, εφόσον επιλέξει να συνεχίσει την καριέρα του εκτός NBA», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον, ειδικά από ελληνικές ομάδες και διοικήσεις, οι οποίες τον παρακολουθούν στενά και έχουν εκφραστεί με ιδιαίτερα θετικά λόγια για εκείνον».

Ωστόσο, ο Αμερικανός ρεπόρτερ εμφανίστηκε επιφυλακτικός ως προς το ενδεχόμενο αποχώρησης του παίκτη από το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

«Δεν έχω την παραμικρή αίσθηση ότι ο Ντέιβιντ σκέφτεται να εγκαταλείψει το NBA. Παράλληλα, δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως οι Σπερς επιθυμούν να τον παραχωρήσουν, κρίνοντας από τον τρόπο που έχουν διαχειριστεί μέχρι σήμερα το συμβόλαιό του», σημείωσε.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς θα φανεί αν οι πληροφορίες αυτές θα οδηγήσουν σε ουσιαστικές εξελίξεις και αν ο Τζόουνς-Γκαρσία θα αποφασίσει τελικά να μετακομίσει στην Ευρώπη. Παράλληλα, μένει να διαπιστωθεί αν το ενδιαφέρον που είχε δείξει ο Ολυμπιακός πριν από έναν χρόνο εξακολουθεί να υφίσταται.