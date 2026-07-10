Δραματικό νέο βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού κατέγραψε τη στιγμή που άνδρες της αστυνομίας της Νέας Υόρκης απομάκρυναν μια γυναίκα σε κατάσταση απόγνωσης από τη γέφυρα του Μπρούκλιν, σώζοντάς την από βέβαιο θάνατο.

«Θέλω απλώς να μιλήσουμε», ακούγεται να λέει ένας αστυνομικός στη γυναίκα, η οποία είχε σκαρφαλώσει ψηλά στη γέφυρα πάνω από τον East River, λίγο πριν από τις 19:40 το βράδυ της Τετάρτης.

«Τι συμβαίνει σήμερα; Θέλω να σε βοηθήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι εδώ πάνω αυτή τη στιγμή», της είπε ο αστυνομικός. «Νοιάζομαι πραγματικά. Είναι μια μόνιμη λύση σε ένα προσωρινό πρόβλημα. Δεν ξέρω τι περνάς, αλλά θέλω να καταλάβω. Υπάρχουν υπηρεσίες στις οποίες μπορούμε να σε παραπέμψουμε».

NYPD bodycam captures moment hero cops pull distraught woman off Brooklyn Bridge: 'Don't do it!' https://t.co/SH1qC1Wf4U pic.twitter.com/LJQaju57hT — New York Post (@nypost) July 9, 2026

Το περιστατικό, όπως αναφέρει η New York Post, εκτυλίχθηκε σε μεγάλο ύψος πάνω από το οδόστρωμα, με τους αστυνομικούς να πλησιάζουν τη γυναίκα, ενώ τα πόδια της κρέμονταν στο κενό από την άκρη του χαλύβδινου καλωδίου, όπως φαίνεται στο βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα.

«Το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις αυτή τη στιγμή είναι να δεχτείς βοήθεια, σου το υπόσχομαι», της είπε ο αστυνομικός, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά. «Αυτό είναι το πιο δυνατό πράγμα που μπορείς να κάνεις».

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με πηγές αντιμετώπιζε στο παρελθόν προβλήματα ψυχικής υγείας, παρέμεινε στη γέφυρα για περισσότερο από μία ώρα, ενώ οι αστυνομικοί προσπαθούσαν να την πείσουν να κατέβει. Τελικά, κατάφεραν να την πλησιάσουν αρκετά και ένας από τους αστυνομικούς την άρπαξε, κρατώντας την σφιχτά στην αγκαλιά του.

«Μην το κάνεις. Μην το κάνεις, σε παρακαλώ. Σε κρατάω. Είσαι ασφαλής, στο υπόσχομαι. Σε κρατάω, όλα θα πάνε καλά. Δεν έχεις μπλέξει», ακούγεται να της λέει.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η γυναίκα, τα στοιχεία της οποίας δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της περιοχής για παρακολούθηση.

Οι λωρίδες κυκλοφορίας της γέφυρας με κατεύθυνση προς το Μπρούκλιν άνοιξαν ξανά περίπου στις 22:00 το βράδυ της Τετάρτης, αφού είχαν παραμείνει κλειστές λόγω του περιστατικού.