Η Γουόλι Φανκ, μία από τις σημαντικότερες πρωτοπόρους της αμερικανικής αεροπορίας και η γηραιότερη γυναίκα που ταξίδεψε ποτέ στο διάστημα, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του δήμου της Γκρέιπβαϊν στο Τέξας.

Η Φανκ πραγματοποίησε το ιστορικό διαστημικό της ταξίδι το 2021 σε ηλικία 82 ετών, γράφοντας το όνομά της στην ιστορία της εξερεύνησης του διαστήματος. Η Γουόλι Φανκ πέθανε την Τετάρτη από φυσικά αίτια στο σπίτι της, έχοντας στο πλευρό της συγγενικά της πρόσωπα.

Η άλλοτε πιλότος ήταν η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε θέση επιθεωρήτριας ασφαλείας αεροσκαφών στην αμερικανική υπηρεσία ασφάλειας των μεταφορών (NTSB). Ήταν επίσης η πρώτη εκπαιδεύτρια στην ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA).

Είχε ολοκληρώσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα τα χρόνια του 1960 για αστροναύτισσες, αλλά δεν επιλέχτηκε ποτέ για να συμμετάσχει σε αποστολή της NASA.

Η Νταφ Ο’ Ντελ, φίλη της και μέλος του δημοτικού συμβουλίου της Γκρέιπβαϊν, δήλωσε ότι «η ακλόνητη αποφασιστικότητα της δείχνει ότι τα όνειρα δεν έχουν ημερομηνία λήξης».

Η εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, έκανε μια συγκινητική ανάρτηση-αφιέρωμα προς τιμήν της, μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης X: «Είμαστε βαθιά θλιμμένοι για τον θάνατο της Γουόλι Φανκ».

«Η Γουόλι ήταν πρωτοπόρος με όλη την έννοια της λέξης. Στα 20 της χρόνια, ήταν η πρώτη γυναίκα εκπαιδευτής πτήσεων σε αμερικανική στρατιωτική βάση. Έγινε η νεότερη από τις “Mercury 13” ξεπερνώντας κάθε δοκιμασία που της τέθηκε, και τελικά η μόνη από τις 13 που έφτασε ποτέ στο διάστημα».

«Στην αποστολή NS-16, εξήντα χρόνια αργότερα, η Γουόλι έγραψε ιστορία ως η γηραιότερη αστροναύτης της εποχής της και παραμένει η γηραιότερη γυναίκα που έχει ταξιδέψει ποτέ στο διάστημα. Ήταν μια στιγμή για την οποία προετοιμαζόταν εδώ και έξι δεκαετίες. Νιώθουμε μεγάλη τιμή που ήμασταν μέρος του ταξιδιού της».

Τέλος, όπως αναφέρεται στην ανάρτηση: «Η ιστορία της θα εμπνέει τις επόμενες γενιές μελλοντικών εξερευνητών. Πέτα, Γουόλι, πέτα».