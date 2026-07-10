Ένα νέο κύκλο προγραμματισμού που αναπτύσσεται μέσα από θεματικά φεστιβάλ και νέους καλλιτεχνικούς άξονες εγκαινιάζει η Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής μέσα από το πρόγραμμα της καλλιτεχνικής περιόδου 2026/27 που φέρει τον τίτλο «Εναλλακτική Εποχή».

Η νέα περίοδος συμπίπτει με τη συμπλήρωση δέκα χρόνων παρουσίας της Εναλλακτικής Σκηνής στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), σηματοδοτώντας έναν δημιουργικό απολογισμό αλλά και ένα τολμηρό άνοιγμα σε μια νέα φάση καλλιτεχνικής ανάπτυξης.

Με νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου, εκτεταμένο συναυλιακό πρόγραμμα, δράσεις σύγχρονου χορού και ηλεκτρονικής μουσικής, καθώς και συμμετοχικά και εκπαιδευτικά έργα, η Εναλλακτική Σκηνή γιορτάζει τη δεκαετή διαδρομή της, διευρύνοντας περαιτέρω την καλλιτεχνική της ταυτότητα ως χώρου έρευνας, δημιουργίας και διαλόγου με το κοινό.

Το πρόγραμμα επιμελήθηκαν ο καλλιτεχνικός διευθυντής της ΕΛΣ, Γιώργος Κουμεντάκης, μαζί με τον νέο υπεύθυνο Προγραμματισμού της Εναλλακτικής Σκηνής Γιάννη Αγγελάκη, έναν νέο συνθέτη ακουστικής και ηλεκτρονικής μουσικής με εμπειρία στη δημιουργία πρωτότυπων σκηνικών έργων και παραστάσεων. Στον πυρήνα του βρίσκεται ο ήχος ως πεδίο συνάντησης της μουσικής, του θεάτρου, του χορού, των εικαστικών τεχνών και της τεχνολογίας.

«Η καλλιτεχνική περίοδος 2026/27 σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας εποχής για την Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Η “Εναλλακτική Εποχή” προτείνει έναν νέο τρόπο να βιώνουμε τον χώρο, τη μουσική και τη συνάντηση με την τέχνη» σημειώνει ο Γιώργος Κουμεντάκης.

«Για πρώτη φορά, ο προγραμματισμός μας οργανώνεται σε μια σειρά από θεματικές ενότητες, η καθεμία με τη δική της ταυτότητα, τους δικούς της δημιουργούς και το δικό της κοινό. Όλα τους, όμως, έχουν ως κοινή αφετηρία τον ήχο: από το μουσικό θέατρο, που παραμένει ο ακρογωνιαίος λίθος της Εναλλακτικής Σκηνής, μέχρι τον χορό, τις εικαστικές τέχνες, την ηλεκτρονική δημιουργία, την παλαιά και τη βυζαντινή μουσική, ο ήχος γίνεται το νήμα που συνδέει διαφορετικές μορφές έκφρασης και εμπειρίας. Ταυτόχρονα, η Εναλλακτική Σκηνή ως σκηνικός χώρος μεταλλάσσεται διαρκώς: από θεατρική και συναυλιακή σκηνή μέχρι ζωντανή εγκατάσταση, εργαστήριο, χώρος συμμετοχής και ανοιχτή αρένα για μουσική και χορό. Η “Εναλλακτική Εποχή” σηματοδοτεί μια ανοιχτή πρόσκληση: να ακούσουμε διαφορετικά, να συναντηθούμε διαφορετικά, να φανταστούμε νέες σχέσεις ανάμεσα στον ήχο, την ανθρώπινη φωνή, την τεχνολογία και τη σκηνική δημιουργία στον 21ο αιώνα» προσθέτει.

Τι πρόκειται να δούμε:

Μουσικό θέατρο -6 νέες παραγωγές

Έξι νέες παραγωγές μουσικού θεάτρου, βασισμένες σε νέες αναθέσεις, διερευνούν τη σχέση ήχου, φωνής, σώματος και τεχνολογίας. Μέσα από διαφορετικές αισθητικές κατευθύνσεις και υβριδικές σκηνικές μορφές, το πρόγραμμα αναδεικνύει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία και τις νέες δυνατότητες του μουσικού θεάτρου.

Η νέα παραγωγή του Μπαλέτου της ΕΛΣ «Τόσαις φοραίς τόσο κοντά να είμαι» φέρνει σε δημιουργικό διάλογο τον σύγχρονο χορό, το μουσικό θέατρο, τη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη και την ποίηση του Κωνσταντίνου Π. Καβάφη, μέσα από τις χορογραφίες της Πατρίσιας Απέργη, του Ηλία Χατζηγεωργίου και της Εύας Γεωργιτσοπούλου.

Το μουσικό σύνολο àktapha σε συνεργασία με τον σκηνοθέτη Θέμελη Γλυνάτση παρουσιάζουν τη νέα μουσικοθεατρική δημιουργία «Η προσφορά», ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, εμπνευσμένη από την «Ιφιγένεια» του Ευριπίδη.

Η βραβευμένη ομάδα Nova Melancholia παρουσιάζει τη νέα περφόρμανς «Το να μιλάς γι’ αυτό είναι σαν να το προδίδεις», ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, με αφετηρία τον αισθητικό όρο Camp και το δοκίμιο «Notes on Camp» της Σούζαν Σόνταγκ.

Το ιδιόμορφο ορατόριο «Paradise Lost – Μορφαί δαιμονίων» του Νίκου Γαλενιανού, ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, αντλεί έμπνευση από τον «Χαμένο Παράδεισο» του Τζων Μίλτον και τις «Βάκχες» του Ευριπίδη, με τη συμμετοχή του γυναικείου χορωδιακού συνόλου CHÓRES και του μέταλ τραγουδιστή Πέτρου Μηλιάδη (aka Invoker).

Η νέα παραγωγή μουσικού θεάτρου «Κάθοδος» των Κωνσταντίνου Μπαρά και Φάνη Σακελλαρίου, ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, είναι ένα πολυμεσικό έργο για λυρική τραγουδίστρια, τρομπόνι, κοντραμπάσο και ηλεκτρονικά, εμπνευσμένο από την «Κόλαση» του Δάντη, που εξερευνά τις έννοιες της εξουσίας, της αντίστασης και της ελευθερίας.

Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Αντίχριστος» του Γιάννη Αγγελάκη, ανάθεση της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ, διερευνά τις ιστορικές μορφές του κακού και της ετερότητας μέσα από τη μουσική, τη χορογραφία και το ηλεκτρονικό περιβάλλον, με τον ήχο να λειτουργεί ως δραματουργικός πυρήνας.

Ημέρες Σύγχρονης Μουσικής – 18 συναυλίες | Οκτώβριος – Νοέμβριος 2026

Ένας πολυδιάστατος κύκλος δεκαοκτώ συναυλιών αφιερωμένος στη σύγχρονη μουσική δημιουργία, με έξι νέες αναθέσεις έργων, πρώτες εκτελέσεις και αφιερώματα σε εμβληματικές προσωπικότητες του 20ού και του 21ου αιώνα. Το πρόγραμμα υπό τον τίτλο «Πολλαπλά παρόντα» περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφιερώματα στους Γκιαιργκ Κούρταγκ, Γκιαιργκ Λίγκετι και Γιώργο Απέργη, συναυλίες του Ergon Ensemble υπό τη διεύθυνση του Νίκου Βασιλείου, της Χορωδίας της ΕΡΤ σε σύμπραξη για πρώτη φορά με την Ένωση Ελλήνων Μουσουργών, των ΤΕΤΤΤΙΞ, καθώς και την επετειακή συναυλία του ARTéfacts ensemble. Επίσης, περιλαμβάνει τον διεθνή διαγωνισμό σύνθεσης «Re:Trace», την προβολή της ταινίας ορόσημο «Το Εργαστήριο του Δρα Καλιγκάρι» με μουσική επένδυση του Νίκου Καραγιάννη, καθώς και ρεσιτάλ πιάνου του Στέφανου Θωμόπουλου.

Ημέρες Παλαιάς Μουσικής – 9 συναυλίες | Νοέμβριος 2026

Εννέα συναυλίες εξερευνούν το ρεπερτόριο από τον Μεσαίωνα κι έπειτα μέσα από ιστορικά τεκμηριωμένες ερμηνείες και σύγχρονες αναγνώσεις. Το φεστιβάλ φωτίζει τη διαχρονική ζωντάνια της παλαιάς μουσικής και τη σχέση της με το σήμερα. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε δύο θεματικούς κύκλους. Ο Α΄ Κύκλος Η εποχή των επαναστάσεων, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Δήμου Γκουνταρούλη, προτείνει ένα αφιέρωμα στον Μπετόβεν, με τη συμμετοχή δύο σημαντικών εκπροσώπων της παλαιάς μουσικής διεθνώς: του Γάλλου βιολοντσελίστα και γκαμπίστα Κριστόφ Κουάν και του Ιάπωνα βιολονίστα Σούνσκε Σάτο. Ο Β΄ Κύκλος Ενεργά παρελθόντα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Μάρκελλου Χρυσικόπουλου, περιλαμβάνει την παράσταση Τιμολέων και Ιουλία: Μια μπαρόκ ιστορία παρενδυσίας, σε σκηνοθετική επιμέλεια της Αργυρώς Χιώτη και σε συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο.

Ημέρες Βυζαντινής Μουσικής – 4 συναυλίες | Οκτώβριος 2026

Τέσσερις συναυλίες, σε καλλιτεχνική επιμέλεια του Ζαχαρία Καρούνη, αναδεικνύουν την παράδοση της βυζαντινής μουσικής και τις σύγχρονες εκφράσεις της. Ιστορικές χορωδίες, διακεκριμένοι πρωτοψάλτες και νέες φωνές και γυναικεία ψαλτικά σύνολα παρουσιάζουν τον πλούτο μιας μουσικής κληρονομιάς που παραμένει δημιουργικά παρούσα.

Ημέρες Ηλεκτρονικής Μουσικής | Φεβρουάριος 2027

Δέκα ημέρες αφιερωμένες στις σύγχρονες μορφές ηλεκτρονικής δημιουργίας στον χώρο της Εναλλακτικής Σκηνής, η οποία μεταλλάσσεται σε ανοιχτή αρένα για συναυλίες, οπτικοακουστικές παραστάσεις και χορό.

Ημέρες Εικαστικών Τεχνών | Μάρτιος 2027

Ένα δεκαπενθήμερο αφιερωμένο στις σύγχρονες εικαστικές πρακτικές. Η Εναλλακτική Σκηνή μεταμορφώνεται σε ζωντανή εγκατάσταση με περφόρμανς και διαθεματικά έργα που συνομιλούν με τις παραστατικές τέχνες. Το «Gardens of Subversion» (Κήποι της ανατροπής) επιστρέφει ως μια νέα διερεύνηση του ομώνυμου έργου του εικαστικού καλλιτέχνη και σκηνογράφου Πέτρου Τουλούδη, που γεννήθηκε μέσα από έναν ιστορικό χάρτη του 18ου αιώνα, των ροκοκό κήπων του κάστρου Σολιτύντ στη Στουτγάρδη της Γερμανίας.

Ημέρες Κοινότητας και Δημιουργίας | Μάιος – Ιούνιος 2027

Ένας κύκλος δράσεων που φέρνει στο προσκήνιο τη συμμετοχή, τη συνδημιουργία και τη σύνδεση με διαφορετικές κοινότητες από τις Εκπαιδευτικές & Κοινωνικές Δράσεις της ΕΛΣ. Παραστάσεις μουσικού θεάτρου, χορού, συναυλίες, εργαστήρια και εκπαιδευτικά προγράμματα ενεργοποιούν νέες μορφές καλλιτεχνικής συνάντησης. Θα παρουσιαστούν η παιδική όπερα «Ο μικρός καπνοδοχοκαθαριστής» (1949) του Μπέντζαμιν Μπρίττεν, σε μετάφραση Γιώργου Τσακνιά, μουσική διεύθυνση Κυριακής Κουντούρη και μουσική εκτέλεση Oros Ensemble, το «Καρναβάλι των ζώων» του Καμίγ Σαιν-Σανς σε ενορχήστρωση Αποστόλη Κουτσογιάννη, καθώς και το έργο «Ο γάτος» του Γιώργου Κασαβέτη, βασισμένο σε λαϊκό παραμύθι της Ανατολικής Θράκης.

Ημέρες Σύγχρονου Χορού | Ιούνιος 2027

Ένας μήνας αφιερωμένος στον σύγχρονο χορό, με νέες παραγωγές και ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη νέων και ανερχόμενων χορογράφων. Το πρόγραμμα, σε καλλιτεχνική επιμέλεια της Νάνσυς Νεραντζή, χαρτογραφεί τις σύγχρονες τάσεις της χορευτικής δημιουργίας και ενισχύει τη σύνδεση με τη νέα γενιά καλλιτεχνών.

Αναβιώσεις – 2 παραγωγές | Δεκέμβριος 2026 – Ιανουάριος 2027

Δύο επιτυχημένες παραγωγές προηγούμενων ετών επιστρέφουν ανανεωμένες, δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό να επανασυνδεθεί με έργα που ξεχώρισαν για την καλλιτεχνική τους ποιότητα και απήχηση.

Η ξεκαρδιστική όπερα «Viva la mamma!», σε σκηνοθεσία Σοφίας Πάσχου, μια ανατρεπτική προσέγγιση στο κωμικό έργο Le convenienze ed inconvenienze teatrali του Γκαετάνο Ντονιτσέττι, αναβιώνει στην Εναλλακτική Σκηνή, σατιρίζοντας τις ματαιοδοξίες και τις συγκρούσεις πίσω από τις κουίντες ενός μουσικοθεατρικού θιάσου. Επίσης, η όπερα σκιών «Ο Καραγκιόζης Ριγολέττος», σε κείμενο του Δημήτρη Δημόπουλου και του Αλέξανδρου Μελισσηνού, επιστρέφει δριμύτερη, προσφέροντας γνώση και άφθονο γέλιο… αλλιώς!

Φεστιβάλ Φιλίππων – 3 ημέρες | Σεπτέμβριος 2026

Η Εναλλακτική Σκηνή φιλοξενεί για τρεις ημέρες επιλεγμένες παραγωγές και καλλιτεχνικές δράσεις στο πλαίσιο της συνεργασίας της με το Φεστιβάλ Φιλίππων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση της όπερας «Φαέθων» του Ζαν-Μπατίστ Λυλλύ, συμπαραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ με το ΔΗΠΕΘΕ Καβάλας, σε σύλληψη και καλλιτεχνική επιμέλεια της Ομάδας Μουσικού Θεάτρου Ραφή, διασκευή και ενορχήστρωση της Βασιλικής Λεγάκη και σκηνοθεσία της Σοφίας Αντωνίου.

Κύκλος Εργαστηρίων Μουσικού Θεάτρου | Σεπτέμβριος 2026 – Ιούλιος 2027

Ένα νέο ετήσιο πρόγραμμα ανάπτυξης και υποστήριξης της δημιουργίας μουσικού θεάτρου, που συνδέει νέους συνθέτες, σκηνοθέτες, σκηνογράφους, ενδυματολόγους και σχεδιαστές φωτισμών.

H προπώληση των εισιτηρίων για τις παραγωγές της Εναλλακτικής Σκηνής της ΕΛΣ για το πρώτο τετράμηνο της σεζόν 2026/27 (Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2026) θα ξεκινήσει στις 31 Ιουλίου 2026 από τα Ταμεία της ΕΛΣ και την ticketservices.gr