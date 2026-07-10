Επίθεση με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στα οποία είχαν προσαρμοστεί εκρηκτικά, που εξαπέλυσαν αντάρτες εναντίον αεροδρομίου στη βορειοανατολική Κολομβία, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι χθες Πέμπτη, 9/7 σε περιοχή όπου μαίνονται συχνά συγκρούσεις, ανακοίνωσαν οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας της Λατινικής Αμερικής.

Το γενικό επιτελείο επέρριψε την ευθύνη για την επίθεση στο αεροδρόμιο της Τιμπού στην οργάνωση Στρατός Εθνικής Απελευθέρωσης (ELN), που έχει ισχυρή παρουσία στην Κατατούμπο, περιοχή που γειτονεύει με τη Βενεζουέλα και αποτελεί από πέρυσι θέατρο συγκρούσεων μεταξύ παρατάξεων ανταρτών.

«Τρεις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν από το ωστικό κύμα», διευκρίνισε ο στρατός, που ανέπτυξε άρματα μάχης στην Τιμπού. Διαπιστώθηκαν επίσης ζημιές σε αερολιμενικές υποδομές.

Σε βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνεται η οροφή γραφείου να έχει καταστραφεί.

Ένοπλες οργανώσεις που δρουν στην Κολομβία χρησιμοποιούν ολοένα και πιο συχνά drones φορτωμένα με εκρηκτικά για να επιτίθενται εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και αμάχων.

Κατά μήκος της περιοχής στα σύνορα με τη Βενεζουέλα, αντάρτες του ELN και παρατάξεων διαφωνούντων των πρώην FARC έχουν εμπλακεί επανειλημμένα σε θανάσιμες συγκρούσεις για τον έλεγχο παράνομων καλλιεργειών κόκας, της πρώτης ύλης στη διαδικασία παραγωγής κοκαΐνης. Η Κολομβία κατατάσσεται πρώτη παγκοσμίως στις εξαγωγές της ουσίας αυτής.

Από τις αρχές του 2025, στις συγκρούσεις ανάμεσά τους έχουν σκοτωθεί πάνω από 100 άνθρωποι και δεκάδες χιλιάδες άλλοι εκτοπίστηκαν εξαναγκαστικά, λόγω του φόβου πως θα βρεθούν ανάμεσα σε διασταυρούμενα πυρά.

Απαγωγές για λύτρα και εκβιάσεις, πηγές χρηματοδότησης των ένοπλων οργανώσεων, είναι επίσης συχνές στην περιοχή.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος της Κολομβίας Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια (άκρα δεξιά), όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το AFP έδωσε προθεσμία ενός μήνα στους «εκτός νόμου» να «παραδοθούν».

Σε διαφορετική περίπτωση, διεμήνυσε πως θα διατάξει μαζικούς βομβαρδισμούς εναντίον των οργανώσεων αυτών, που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, από την 7η Αυγούστου, αφού αναλάβει την εξουσία.