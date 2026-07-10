Σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης φωτιάς (Κατηγορία 3) βρίσκονται σήμερα, Παρασκευή 10 Ιουλίου, συγκεκριμένες περιοχές της χώρας σύμφωνα με τον τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που δημοσίευσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ειδικότερα, σε κατάσταση υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς βρίσκονται η Σάμος, τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, καθώς και περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Οι αρμόδιες αρχές καλούν τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά και να ακολουθούν τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας και των αρμόδιων υπηρεσιών.