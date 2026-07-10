Η εκλεγμένη πρόεδρος του Περού, Κέικο Φουχιμόρι δήλωσε χθες Πέμπτη ότι έχει την «πρόθεση» να αποκαταστήσει τις διπλωματικές σχέσεις με το Μεξικό, που διακόπηκαν τον Νοέμβριο του 2025.

Είχαν διακοπεί με απόφαση του Περού, εξαιτίας της απόφασης της μεξικανικής κυβέρνησης να παραχωρήσει πολιτικό άσυλο στην περουβιανή πρώην πρωθυπουργό Μπέτσι Τσάβες, απόφαση που η Λίμα εξέλαβε ως ανάμιξη σε εσωτερικές υποθέσεις της.

Η κ. Τσάβες, που κατέφυγε τον Νοέμβριο του 2025 στην κατοικία του πρεσβευτή του Μεξικού στη Λίμα, αντιμετωπίζει δίωξη από την περουβιανή δικαιοσύνη για τον φερόμενο ρόλο της στην απόπειρα «πραξικοπήματος» για την οποία κατηγορήθηκε ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο τον Δεκέμβριο του 2022, με αποτέλεσμα την καθαίρεση του από το Κογκρέσο και τη φυλάκισή του.

Περιμένει ακόμη να της επιτραπεί ασφαλής διέλευση από τις περουβιανές αρχές για να φύγει από τη χώρα.

«Έχω κάθε πρόθεση να μπορέσω να αποκαταστήσω τις σχέσεις ανάμεσα στο Περού και στο Μεξικό», είπε η Κέικο Φουχιμόρι χθες, έπειτα από δημόσια εκδήλωση στη Λίμα, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η πολιτικός της δεξιάς ανακηρύχτηκε εκλεγμένη πρόεδρος του Περού και προγραμματίζεται να διαδεχτεί τον υπηρεσιακό πρόεδρο Χοσέ Μαρία Μπαλκάσαρ την 28η Ιουλίου.

Η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούδια Σέινμπαουμ είπε προχθές Τετάρτη πως δεν έχει συνομιλήσει ακόμη με την κ. Φουχιμόρι.

«Θα περιμένουμε», ανέφερε, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την επόμενη πρόεδρο του Περού. Η Λίμα «διέκοψε τις σχέσεις. Για ποιο λόγο; Επειδή εκφράσαμε τη γνώμη ότι ο πρόεδρος Καστίγιο κρατείται παράνομα», θύμισε.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο χώρες επιδεινώθηκαν ραγδαία μετά την καθαίρεση του τότε προέδρου Καστίγιο το 2022. Η μεξικανική κυβέρνηση είχε παραχωρήσει άσυλο στην οικογένειά του.

Ο Πέδρο Καστίγιο καταδικάστηκε να εκτίσει πάνω από 11 χρόνια κάθειρξη για «ανταρσία» στη δίκη του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να διαλύσει το κοινοβούλιο το 2022. Ο άλλοτε εκπαιδευτικός και συνδικαλιστής έχει φυλακιστεί από τον Δεκέμβριο του 2022 σε ειδική εγκατάσταση της αστυνομίας κοντά στη Λίμα.