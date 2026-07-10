Η Κατερίνα Καραβάτου ξεκίνησε τις καλοκαιρινές της διακοπές μαζί με τα δύο παιδιά της, την Αέλια και τον Αρίωνα, που έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον πρώην σύζυγό της, Κρατερό Κατσούλη.

Μετά το φινάλε της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα», η παρουσιάστρια άφησε στην άκρη τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και αφιέρωσε χρόνο στην οικογένειά της.

Το απόγευμα της Πέμπτης 9 Ιουλίου, δημοσίευσε στo Instagram φωτογραφίες από τις καλοκαιρινές διακοπές που κάνει με τα παιδιά της. Μάλιστα, όπως είχε δηλώσει πρόσφατα στην εκπομπή «Happy Day» έχει να ξεκουραστεί τρία χρόνια.