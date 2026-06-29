Η κάμερα του «Happy Day» συνάντησε την Κατερίνα Καραβάτου μετά το τέλος της εκπομπής «Σαββατοκύριακο Παρέα».

Το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου, η παρουσιάστρια αποχαιρέτησε συγκινημένη τους τηλεθεατές, κλείνοντας με αυτόν τον τρόπο τον κύκλο της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1.

Η Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η φετινή σεζόν ήταν απαιτητική. Για μένα περίεργη, γιατί συνέβησαν όλες αυτές οι αλλαγές, αλλά ήταν η δουλειά που αγαπάω και θέλησα να την κάνω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ήρθα σε αυτό το στούντιο ξανά και φεύγω με πολύ γεμάτη την καρδιά μου. Δεν πρόκειται να κάνω καμία δήλωση για το τι θα κάνω την επόμενη σεζόν».