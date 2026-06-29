Την πεποίθηση ότι η Φωνή Λογικής θα είναι στη Βουλή και με μεγάλο ποσοστό εξέφρασε το πρωί της Δευτέρας 29/6 η πρόεδρος του κόμματος Αφροδίτη Λατινοπούλου ενώ στράφηκε κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και ζήτησε να χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση ο Ρουβίκωνας.

«Στην Ελλάδα, λοιπόν, ο λόγος που οι τιμές παραμένουν στα ύψη και ανταγωνίζονται μόνο προς τα πάνω, είναι γιατί υπάρχει το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, λοιπόν, που είμαστε το μόνο κόμμα που ζητάμε την κατάργησή του, να τελειώνουμε με αυτήν την ιστορία, γιατί αυτό είναι μια κοροϊδία. Διότι αυτοί οι οποίοι είναι μέσα στο Χρηματιστήριο της Ενέργειας, εκτός του ότι κάποιος καινούργιος ο οποίος θέλει να επενδύσει, να κάνει μία εταιρεία ενέργειας πρέπει να είναι αναγκαστικά μέσα στο Χρηματιστήριο Ενέργειας, άρα πρέπει να περάσει από το γραφείο υπουργού, πάλι τα βύσματα, πάλι πολιτικοί, πάλι υπουργοί, πάλι πρωθυπουργοί, και να τα κανονίσουν μεταξύ τους, γιατί αλλιώς δεν ανοίγεις εταιρεία ενέργειας αν δεν έχεις τις προϋποθέσεις που θέλει το εκάστοτε υπουργείο» επεσήμανε η Αφροδίτη Λατινοπούλου μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Σαφώς και πρέπει να υπάρχει έλεγχος και παρέμβαση εκεί που πρέπει. Να σας δώσω το παράδειγμα με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Έρχομαι και λέω, πρέπει να υπάρχει ένας σταθερός flat tax, φορολογικός συντελεστής για όλους, ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα, χωρίς τις ληστρικές προκαταβολές φόρου, χωρίς τα τέλη επιτηδεύματος, χωρίς όλα αυτά που εν πάση περιπτώσει είναι εντελώς ληστρικά, σοσιαλιστικά μέτρα και αναγκάζουν τον ιδιώτη, τον μικρομεσαίο επιχειρηματία να μην έχει να πληρώσει στο τέλος της ημέρας» επεσήμανε.

«Έρχεσαι και λες, λοιπόν, σου δίνω 15%, 15.000 ευρώ αφορολόγητο. Όμως, φυσικά και θα υπάρχει έλεγχος για τη φοροδιαφυγή. Με ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων, όχι τσουβάλιασμα όπως ήρθε και έκανε ο Μητσοτάκης και ενώ δεν το είχε πει ούτε καν προεκλογικά και τους είπε “όλοι είστε εν δυνάμει κλέφτες” και τους τσουβάλιασε σε μία μέρα» τόνισε χαρακτηριστικά η επικεφαλής του κόμματος «Φωνή Λογικής».

«Εννοείται άμα σε πιάσω σε κλείνω. Εννοείται ότι, αν δεν σεβαστείς το 15% που είναι το ελάχιστο, ενώ σου αφήνω το περιθώριο να βγάλεις κέρδος, να ζήσεις αξιοπρεπέστατα, να βγάλεις όσα χρήματα θέλεις, γιατί αυτό αξίζεις, ίσες ευκαιρίες, αυτό θέλει ο ελεύθερος ανταγωνισμός και η ελεύθερη αγορά, έρχομαι και σε κλείνω. Εκεί να υπάρχει έλεγχος» επεσήμανε.

«Το θέμα είναι να τελειώνουμε με τον σοσιαλισμό, να πάμε στη φιλελεύθερη οικονομία. Να δώσουμε, εννοείται, ανάσα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είμαστε το μόνο κόμμα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή που μιλάει για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ανοιχτά, χωρίς φόβο. Είμαστε με τον ιδιωτικό τομέα, είναι η ραχοκοκαλιά, είναι ο κεντρικός πυλώνας της οικονομίας στην Ελλάδα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτοί οι 700.000, οι οποίοι καθημερινά δίνουν αγώνα για να στηρίξουν την οικονομία» τόνισε.

«Η Φωνή Λογικής θα μπει στη Βουλή»

Αναφερόμενη στα νέα κόμματα Τσίπρα και Καρυστιανού και τις ανακατατάξεις που φέρνουν στο πολιτικό πεδίο, η Αφροδίτη Λατινοπούλου είπε «η κάλπη θα δείξει ότι θα είμαστε στη Βουλή και θα είμαστε και με πολύ δυνατό ποσοστό. Εννοείται ότι διαφέρουμε από όλους αυτούς, οι οποίοι είναι αυτή τη στιγμή στα κόμματα τα υπόλοιπα, διότι όλοι αυτοί είναι ένα κομμάτι από την ίδια πίτα θέλουν».

«Επικήρυξη του Ρουβίκωνα ως τρομοκρατική οργάνωση»

Στη συνέχεια ανέφερε πως η κυβέρνηση δείχνει ανοχή προς τις ενέργειες του Ρουβίκωνα αναφέροντας: «Όπου θέλουν πηγαίνουν, ό,τι θέλουν κάνουν. Σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, που μπαίνουν μέσα και κάνουν «ντου»; Πού είμαστε; Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω, κυβέρνηση δεν υπάρχει σε αυτή τη χώρα; Μπορεί ο καθένας να κάνει τάγματα εφόδου, να βγαίνει στους δρόμους, να πηγαίνει σε ένα μαγαζί και να ζητάει “δώσε μου τα βιβλία σου να δω πόσα έχεις μέσα, να δω τις καταστάσεις σου, δώσε να δω τους υπαλλήλους σου, δώσε αυτό, δώσε εκείνο”; Κάνει ελέγχους;».

«Και από την άλλη έχουμε και το εξής τραγικό. Έχουν ανεβάσει μέχρι και τηλεφωνικά κέντρα. Σε λίγο θα βγάλουν και τιμοκατάλογο για τις υπηρεσίες τους. Και επειδή εδώ, τι, επειδή είναι ακροαριστερά εδώ, δεν μας νοιάζει; Κύριε Μητσοτάκη, όλα καλά; Εδώ είναι ακροαριστερά, εντάξει, τους χαϊδεύουμε καλά; Τους χαϊδεύουμε τ’ αυτάκια. Κοντεύετε να τους μοιράσετε ζακετούλες, ενώ το 2019, έβγαινε και έλεγε ο ίδιος κι έλεγε “τελειώνουμε με τους Ρουβίκωνες, ψηφίστε μας, εγώ θα τους τελειώσω”. Εδώ πέρα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Στην ακροδεξιά, παρεμβαίνουμε, στην ακροαριστερά τίποτα, ύπνος βαθύς» σημείωσε.

«Επικήρυξη του Ρουβίκωνα ως τρομοκρατική οργάνωση. Ταυτοποίηση και σύλληψη, όποιον υπάρχει. Να αφεθούν επιτέλους ελεύθερα τα χέρια της αστυνομίας, να κάνει τη δουλειά της. Κι όλοι αυτοί να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες του νόμου. Απλά πράγματα» είπε και πρόσθεσε: «Αν φτερνιστεί ο Ρουβίκωνας ο Μητσοτάκης παθαίνει πνευμονία» δήλωσε κλείνοντας.

«Εμείς δεν είμαστε πολίτες δεύτερης κατηγορίας να καθόμαστε και να ασχολούμαστε, να ανεχόμαστε στην κάθε επιχείρηση, τον κάθε ένα να μπαίνει μέσα. Εννοείται ότι πρέπει να λειτουργεί σωστά το κράτος, που δεν λειτουργεί. Αυτό από την άλλη, όμως, δεν συνεπάγεται, ότι ο καθένας θα φτιάχνει ένα τάγμα εφόδου, θα βγαίνει στο δρόμο, θα κάνει ό,τι θέλει και θα γίνεται ο Μπάτμαν της γειτονιάς».

Τέλος, η Αφροδίτη Λατινοπούλου ζήτησε την εκδίωξη των καταληψιών στα Προσφυγικά και την επέκταση του νοσοκομείου.