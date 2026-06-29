Το VAR και οι λεπτομέρειες αποδείχθηκαν καθοριστικές για το Ιράν, το οποίο έμεινε εκτός συνέχειας στο Μουντιάλ 2026, παρότι ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων χωρίς ήττα, με τρεις ισοπαλίες σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Η ασιατική ομάδα αποκλείστηκε για μία μόλις θέση από τις καλύτερες τρίτες των 12 ομίλων, σε μια διοργάνωση που διεξήχθη μέσα σε ιδιαίτερες συνθήκες, καθώς η αποστολή του Ιράν αγωνίστηκε υπό αυστηρούς περιορισμούς που είχαν επιβληθεί από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με απολογισμό τριών βαθμών, το Ιράν τερμάτισε τρίτο στον 7ο όμιλο, αποσπώντας ισοπαλίες απέναντι στο Βέλγιο, τη Νέα Ζηλανδία και την Αίγυπτο. Ωστόσο, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία του στη φάση των «32», καθώς οι λεπτομέρειες έκριναν την τύχη του.

Ιδιαίτερα οδυνηρό ήταν το φινάλε της αναμέτρησης με την Αίγυπτο, όταν το γκολ που θα του χάριζε την πρόκριση ακυρώθηκε έπειτα από έλεγχο του VAR για οριακό οφσάιντ, με τη διαφορά να υπολογίζεται κυριολεκτικά σε… μισό παπούτσι. Αντίστοιχη εξέλιξη είχε σημειωθεί και στο παιχνίδι με το Βέλγιο, όπου επίσης ακυρώθηκε τέρμα των Ιρανών μέσω VAR.

Σαν να μην έφταναν οι δύο αυτές αποφάσεις, ούτε τα αποτελέσματα των υπόλοιπων ομίλων την τελευταία αγωνιστική ήταν ευνοϊκά, με τρεις παράλληλες αναμετρήσεις να διαμορφώνουν τον συνδυασμό που τελικά άφησε το Ιράν εκτός της νοκ άουτ φάσης.