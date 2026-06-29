Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μετά τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται. Μέχρι στιγμής, οι Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι 1.450 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τους σεισμούς, ωστόσο δεν γνωρίζουμε ακόμη τον πραγματικό αριθμό.

Αμέσως μετά τους δύο σεισμούς, η Γεωλογική Υπηρεσία των ΗΠΑ (USGS) εκτίμησε ότι ο αριθμός των πιθανών θυμάτων κυμαίνεται μεταξύ 10.000 και 100.000. Δεν πρόκειται για ακριβή αριθμό, αλλά υπολογίζεται με βάση το μέγεθος του σεισμού και τον πληθυσμό της πληγείσας περιοχής, προκειμένου να βοηθηθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τους πόρους τους.

Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας δεν έχει ακόμη δώσει εκτίμηση για τον συνολικό αριθμό των θυμάτων, αλλά εκτιμάται ότι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται και ο αριθμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις διάσωσης.

Μια ιστοσελίδα για αγνοούμενους που διαχειρίζονται πολίτες αναφέρει ότι περισσότερα από 46.000 άτομα δεν έχουν επικοινωνήσει με τα μέλη των οικογενειών τους.

Τα Ηνωμένα Έθνη εκτιμούν ότι οι αγνοούμενοι είναι περίπου 50.000, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τουλάχιστον 774 κτίρια υπέστησαν σοβαρές ζημιές την περασμένη εβδομάδα στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, που βιώνει εδώ και χρόνια οικονομική κρίση και σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις – ήδη προτού ο πρώην πρόεδρος, Νικολάς Μαδούρο, αιχμαλωτιστεί στις αρχές Ιανουαρίου σε αιματηρή στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ στην πρωτεύουσα Καράκας.

Ο αριθμός των κτιρίων που υπέστησαν ζημιές ή κατέρρευσαν ανέρχεται σε 774, «189 από τα οποία υπέστησαν ολοσχερή κατάρρευση», ανέφερε χθες ο πρόεδρος του κοινοβουλίου, Χόρχε Ροδρίγκες.

Υπάρχουν ακόμη επιζώντες

Άνδρας κι ο έφηβος γιος του κατάφεραν να βγουν από τα συντρίμμια χθες, σχεδόν τέσσερις ημέρες μετά τον διπλό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα, στην Καραβαγιέδα, παραθαλάσσια πόλη βόρεια της πρωτεύουσας Καράκας, που υπέστη πελώρια καταστροφή.

Ομάδες Αμερικανών και Γάλλων διασωστών έβγαλαν από βουνό συντριμμιών τον νεαρό και τον πατέρα, σοκαρισμένους, κατάκοπους, γυμνούς, πάνω σε φορείο.

Στην πόλη αυτή κάτοικοι, εξοργισμένοι από την παθητικότητα στρατιωτικών, υποχρέωσαν κάποιους από αυτούς να πάρουν τσάπες και φτυάρια και να συμμετάσχουν στην απομάκρυνση συντριμμιών σε ακίνητο που κατέρρευσε.

«Η αγανάκτησή μου οφείλεται στο ότι ήρθε στρατηγός με περίπου είκοσι οπλισμένους στρατιώτες κι έκατσαν σε μια γωνιά. Θα μπορούσαν να βγάλουν κάποιον, έστω νεκρό, αλλά κάθονταν, ήρεμοι, στη γωνιά τους», εξήγησε ο Αλεξάντερ Μιχάρες, έμπορος και εθελοντής διασώστης, 26 ετών.

Στρατιωτικοί άρχισαν μετά τους προπηλακισμούς να απομακρύνουν συντρίμμια.

«Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Έχουμε βρει ανθρώπους ζωντανούς και κατά συνέπεια οι επιχειρήσεις δεν έχουν ανασταλεί. Διατηρούμε ακόμη ελπίδες», είπε χθες βράδυ η υπηρεσιακή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες, παρατείνοντας το κλείσιμο των σχολείων για μια εβδομάδα.

Σε έναν από τους τομείς που υπέστησαν τα πιο σκληρά πλήγματα, καθώς βρίσκονται κοντά στο επίκεντρο, στη Λα Γουάιρα, ο Έκτορ Αγκιλέρα έψαχνε ακόμη τέσσερα μέλη της οικογένειάς του, που θάφτηκαν στα συντρίμμια όταν έγιναν οι αλλεπάλληλοι σεισμοί 7,2 και 7,5 βαθμών την περασμένη Τετάρτη.

Άλλοι δυο συγγενείς του κατάφεραν να σωθούν. «Δεν είχαμε τα μέσα να βγάλουμε την οικογένειά μας από εκεί μέσα. Δεν μπορούσαμε να τους φτάσουμε μόνοι. Είναι θαμμένοι εκεί μέσα. Ξέρουμε ότι είναι νεκροί. Αλλά μένουμε εδώ», είπε.

Στη συνοικία Σαν Μπερναρντίνο της πρωτεύουσας, εθελοντές είχαν σκαρφαλώσει σε κτίριο που κατέρρευσε, χρησιμοποιώντας τρυπάνια για να σπάνε όγκους μπετόν και απομακρύνοντας συντρίμμια με τα χέρια, σχηματίζοντας αλυσίδες.

Στην Τσακάο, άλλη συνοικία της πρωτεύουσας, μεγάλες διαφημιστικές οθόνες πάνω σε ακίνητο πρόβαλαν τα πρόσωπα αγνοουμένων, με την ελπίδα να συμβάλουν να εντοπιστούν.