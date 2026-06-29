Η Google αξιοποίησε το σύστημα προειδοποίησης σεισμών που είναι ενσωματωμένο στα κινητά Android για να ειδοποιήσει εκατομμύρια πολίτες λίγα δευτερόλεπτα πριν από τους δύο καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα. Το σύστημα, το οποίο λειτουργεί ακόμη και σε χώρες χωρίς εθνικό δίκτυο έγκαιρης προειδοποίησης, απέστειλε ειδοποιήσεις σε περισσότερους από 11 εκατομμύρια ανθρώπους, δίνοντάς τους πολύτιμο χρόνο για να προστατευθούν.

Πώς τα κινητά Android προειδοποίησαν εκατομμύρια ανθρώπους πριν από τους σεισμούς

Ο Χοσέ Φλόρες οδηγούσε μαζί με την οικογένειά του στο Καράκας της Βενεζουέλας την Τετάρτη, πηγαίνοντας να παρακολουθήσουν την ταινία «Toy Story 5», όταν ακούστηκε μια δυνατή ειδοποίηση σεισμού στο κινητό Android της συζύγου του. Έξι δευτερόλεπτα αργότερα, η γη άρχισε να σείεται.

Η Βενεζουέλα δεν διαθέτει δικό της εθνικό σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης για σεισμούς. Ωστόσο, οι κάτοχοι κινητών Android έλαβαν ειδοποιήσεις μέσω του συστήματος Google Earthquake Alerts, το οποίο αξιοποιεί δεδομένα από περισσότερες από δύο δισεκατομμύρια συσκευές που διαθέτουν ενσωματωμένους επιταχυνσιογράφους. Ο ίδιος αισθητήρας που ανιχνεύει την περιστροφή της οθόνης μπορεί επίσης να καταγράφει τις δονήσεις που προκαλούν τα σεισμικά κύματα.

Σύμφωνα με την Google, το σύστημα λειτουργεί σε σχεδόν 100 χώρες και την Τετάρτη απέστειλε προειδοποιήσεις σε 11,4 εκατομμύρια ανθρώπους, προσφέροντας από λίγα δευτερόλεπτα έως και δύο λεπτά προειδοποίησης πριν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που σημειώθηκαν διαδοχικά.

Πώς λειτουργεί το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης

Χώρες όπως η Ιαπωνία, το Μεξικό, ο Καναδάς και οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν κρατικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης, τα οποία βασίζονται σε εκτεταμένα δίκτυα υπόγειων αισθητήρων που ανιχνεύουν τους σεισμούς και αποστέλλουν ειδοποιήσεις σχεδόν σε όλα τα κινητά τηλέφωνα, είτε πρόκειται για iPhone είτε για Android, μέσω των κυβερνητικών ρυθμίσεων έκτακτης ανάγκης που συνήθως είναι ενεργοποιημένες από προεπιλογή.

Όταν εκδηλώνεται ένας σεισμός, παράγονται δύο είδη σεισμικών κυμάτων που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Τα ταχύτερα και ηπιότερα πρωτεύοντα κύματα (P-waves) ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου τεσσάρων μιλίων ανά δευτερόλεπτο και είναι λιγότερο καταστροφικά. Αντίθετα, τα δευτερεύοντα κύματα (S-waves), που κινούνται περίπου με τη μισή ταχύτητα, προκαλούν την έντονη σεισμική δόνηση.

Μόλις τα πρωτεύοντα κύματα αρχίσουν να διαδίδονται υπόγεια, τα κινητά Android ανιχνεύουν τις δονήσεις, συλλέγουν δεδομένα και τα αποστέλλουν στους διακομιστές της Google για επεξεργασία. Οι διακομιστές συγκρίνουν πληροφορίες από μεγάλο αριθμό συσκευών ώστε να διαπιστώσουν αν βρίσκεται σε εξέλιξη σεισμός. Για να λειτουργήσει σωστά το σύστημα, τα κινητά πρέπει να είναι ακίνητα, για παράδειγμα πάνω σε τραπέζι ή μέσα σε τσάντα στο πάτωμα, και όχι στην τσέπη κάποιου που περπατά.

Στη συνέχεια, το σύστημα εκτιμά πολύ γρήγορα την τοποθεσία και το μέγεθος του σεισμού και αποστέλλει ειδοποιήσεις σε όλες τις συσκευές Android που βρίσκονται στην επηρεαζόμενη περιοχή.

Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα και η αντίδραση της Google

Οι δύο σεισμοί σημειώθηκαν σε ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένες περιοχές. Όπως εξήγησε ο επικεφαλής μηχανικός της Google που εργάζεται στο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης, Μαρκ Στογκάιτις, μέσα σε μόλις τρία δευτερόλεπτα τα κινητά είχαν ήδη ανιχνεύσει τα πρωτεύοντα κύματα του πρώτου σεισμού. Έξι δευτερόλεπτα αργότερα, το σύστημα είχε αναγνωρίσει ότι επρόκειτο για σεισμό και απέστειλε τις πρώτες ειδοποιήσεις.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το σύστημα λαμβάνει και επεξεργάζεται συνεχώς νέα δεδομένα. Καθώς εξελίσσεται ένας σεισμός, αναπροσαρμόζει συχνά το εκτιμώμενο μέγεθος, τον χρόνο, την τοποθεσία και τη γεωγραφική περιοχή στην οποία αποστέλλονται οι ειδοποιήσεις. Στην περίπτωση της Βενεζουέλας, η Google ανίχνευσε την αυξανόμενη ένταση των σεισμών και, όπως ανέφερε ο Μαρκ Στογκάιτις, «η περιοχή προειδοποίησης μεγάλωνε όσο μεγάλωνε και ο σεισμός».

Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο σεισμό ακολούθησε δεύτερος, ακόμη ισχυρότερος, με αποτέλεσμα να σταλούν νέες ειδοποιήσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, καθώς τα σεισμικά κύματα από τα δύο γεγονότα επικαλύπτονταν, το σύστημα τα αντιμετώπισε ως ένα ενιαίο μεγάλο σεισμικό συμβάν και ειδοποίησε όσους επρόκειτο να αισθανθούν τις δονήσεις και από τους δύο σεισμούς.

Οι διαφορετικοί τύποι ειδοποιήσεων

Η απόσταση από το επίκεντρο παίζει καθοριστικό ρόλο. Όσο πιο μακριά βρίσκεται κάποιος από τον σεισμό, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει να λάβει την προειδοποίηση εγκαίρως και να προλάβει να αντιδράσει πριν αρχίσει η ισχυρή δόνηση. Αντίθετα, για όσους βρίσκονται πολύ κοντά στο επίκεντρο, οι ειδοποιήσεις συχνά φτάνουν όταν η σεισμική δόνηση έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Google αποστέλλει ειδοποιήσεις για σεισμούς μεγέθους 4,5 Ρίχτερ και άνω, καθώς θεωρούνται αρκετά ισχυροί ώστε να προκαλέσουν ζημιές. Οι χρήστες λαμβάνουν διαφορετικού τύπου ειδοποιήσεις ανάλογα με την εκτιμώμενη ένταση που αναμένεται στην περιοχή τους. Η πιο σοβαρή συνοδεύεται από δυνατό ηχητικό σήμα και επείγον μήνυμα που καλεί τους πολίτες να αναλάβουν άμεσα δράση σε περιοχές όπου αναμένονται πολύ ισχυρές δονήσεις. Μία δεύτερη χρησιμοποιεί ηχητική ειδοποίηση για να προετοιμάσει τους πολίτες, ενώ μία τρίτη ενημερώνει τους χρήστες να βρίσκονται σε επιφυλακή σε περιοχές όπου αναμένονται ασθενέστερες δονήσεις.

Οι δύο σεισμοί στη Βενεζουέλα ήταν ιδιαίτερα ισχυροί. Ο πρώτος είχε μέγεθος 7,2 Ρίχτερ και ο δεύτερος 7,5 Ρίχτερ, αποτελώντας τον ισχυρότερο σεισμό που έχει πλήξει τη χώρα από το 1900. Η Google ανέφερε ότι ενεργοποίησε ολόκληρο το φάσμα των ειδοποιήσεών της, ενώ σχεδόν 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι έλαβαν την αυστηρότερη προειδοποίηση «Take Action», η οποία απευθυνόταν στις περιοχές όπου αναμενόταν η μεγαλύτερη ένταση των δονήσεων.

Το Android λειτουργεί ως παγκόσμιο δίκτυο ανίχνευσης σεισμών

Περίπου το 70% όλων των smartphones παγκοσμίως χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα Android της Google. Σύμφωνα με επιστημονική μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2025, το σύστημα ανίχνευσης σεισμών λειτουργεί όπου χρησιμοποιούνται αυτές οι συσκευές, ακόμη και σε χώρες που δεν διαθέτουν άλλο σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης.

Η Google ξεκίνησε να αποστέλλει ειδοποιήσεις για σεισμούς που εντοπίζονται μέσω κινητών Android το 2021, αρχικά στη Νέα Ζηλανδία, την Ελλάδα, την Τουρκία, τις Φιλιππίνες και την κεντρική Ασία. Μέχρι το 2023, το σύστημα είχε επεκταθεί σε 98 χώρες.

«Νομίζαμε ότι ο δρόμος είχε λακκούβες»

Παραμένει ακόμη νωρίς για να διαπιστωθεί αν οι προειδοποιήσεις έσωσαν ζωές κατά τη διάρκεια των σεισμών της Τετάρτης, όπως αναφέρουν οι New York Times. Ωστόσο, ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα μπορεί να αποδειχθούν αρκετά ώστε οι πολίτες να προλάβουν να προστατευθούν. Οι περισσότερες χώρες συστήνουν στους πολίτες να «σκύψουν, να καλυφθούν και να κρατηθούν» πριν ξεκινήσει η έντονη δόνηση.

Ο Χοσέ Φλόρες και η οικογένειά του, που έλαβαν την ειδοποίηση ενώ οδηγούσαν στο Καράκας, αρχικά δεν κατάλαβαν τι συνέβαινε, ακόμη και όταν άρχισε η σεισμική δόνηση, καθώς ήταν η πρώτη φορά που λάμβαναν τέτοια προειδοποίηση.

«Νομίσαμε ότι ο δρόμος είχε πολλές λακκούβες, κάτι που είναι συνηθισμένο στη Βενεζουέλα. Στη συνέχεια είδαμε τους στύλους φωτισμού να κουνιούνται και καταλάβαμε ότι η κατάσταση ήταν πραγματικά σοβαρή», δήλωσε.

Πλέον, όπως είπε, αισθάνεται ότι θα είναι καλύτερα προετοιμασμένος εάν λάβει ξανά ανάλογη ειδοποίηση στο μέλλον. «Είναι πολύ χρήσιμο να λαμβάνεις αυτή την προειδοποίηση, γιατί μοιάζει σαν να προέβλεψε σχεδόν τον σεισμό», ανέφερε.