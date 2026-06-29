Σκηνές που προκαλούν έντονη συγκίνηση καταγράφονται στη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη στιγμή που ένας άνδρας ανασύρεται ζωντανός έπειτα από ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμμια.

Τη στιγμή που απεγκλωβίζεται, ο άνδρας δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξεσπά σε λυγμούς, σε μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο το ανθρώπινο δράμα αλλά και την ελπίδα που εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στην καταστροφή.

🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον τέσσερις ημέρες από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, δίνοντας νέα ελπίδα στα σωστικά συνεργεία της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που επιχειρούν στην περιοχή.

Η διάσωσή τους ολοκληρώθηκε έπειτα από 12 ώρες εξαντλητικών προσπαθειών. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ειδικές κάμερες εντοπισμού και εργάστηκαν με εξαιρετική προσοχή μέσα σε ασταθή συντρίμμια, ώστε να φτάσουν με ασφάλεια στους εγκλωβισμένους. Οι δύο άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι και φορώντας μάσκες, μεταφέρθηκαν με αυτοσχέδια υφασμάτινα φορεία μέσα από δρόμους γεμάτους χαλάσματα προς ασθενοφόρο που περίμενε στη Λα Γκουάιρα, ενώ πλήθος πολιτών παρακολουθούσε την επιχείρηση.

Η παραθαλάσσια πολιτεία της Λα Γκουάιρα ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, οι οποίοι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους, ενώ 50.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Είναι εξαιρετικά αδύναμοι, όπως θα ήταν οποιοσδήποτε άνθρωπος έχει παραμείνει εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια για τέσσερις ημέρες. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τους ενυδατώσουμε και να τους χορηγήσουμε διάφορα φάρμακα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης απεγκλωβισμού, η οποία προχωρά πολύ αργά», δήλωσε μέλος της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας.

Στην περιοχή επιχειρούν στελέχη της Γαλλικής Πολιτικής Προστασίας μαζί με διασώστες της ομάδας αστικής έρευνας και διάσωσης της κομητείας Φέρφαξ στη Βιρτζίνια, οι οποίοι μία ημέρα νωρίτερα είχαν διασώσει μία μητέρα και το βρέφος της, ηλικίας εννέα μηνών.

Πριν από τον απεγκλωβισμό του πατέρα και του γιου, οι διασώστες προετοίμασαν ενδοφλέβιους ορούς και απομάκρυναν συντρίμμια, ενώ άλλες ομάδες συνέχιζαν να αναζητούν σημάδια ζωής στα χαλάσματα και να συντονίζουν τις επιχειρήσεις.

Συνολικά, τουλάχιστον 33 άνθρωποι διασώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, δεκάδες χιλιάδες εξακολουθούν να αγνοούνται, με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι μετά τις πρώτες 72 ώρες από έναν σεισμό οι πιθανότητες εντοπισμού ζωντανών κάτω από τα συντρίμμια μειώνονται δραματικά.