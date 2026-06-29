Ιστορίες ελπίδας έρχονται στο φως από τη Βενεζουέλα, λίγες ημέρες μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Η προσωρινή πρόεδρος, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι 33 άτομα ανασύρθηκαν ζωντανά από τα ερείπια το Σαββατοκύριακο. Μεταξύ αυτών ήταν δύο 11χρονα αγόρια, τα οποία διασώθηκαν ξεχωριστά από κατεστραμμένα κτίρια με διαφορά λίγων ωρών μεταξύ τους την Κυριακή.

Ωστόσο, με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους να εξακολουθούν να αγνοούνται, οι ελπίδες για την εύρεση περισσότερων επιζώντων εξασθενούν με την πάροδο των ωρών.

Οι οργανώσεις αρωγής αναφέρουν ότι οι πρώτες 48 έως 72 ώρες μετά από μια καταστροφή είναι κρίσιμες για την εύρεση επιζώντων.

Μέχρι την Κυριακή, τουλάχιστον 1.450 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους σε αυτό που ο Ροντρίγκες χαρακτήρισε ως την «πιο βίαιη φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Οι σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 που σημειώθηκαν την περασμένη Τετάρτη έπληξαν τη χώρα σε διάστημα 39 δευτερολέπτων και προκάλεσαν την κατάρρευση σχεδόν 800 κτιρίων, αφήνοντας πολλούς ανθρώπους παγιδευμένους στο εσωτερικό τους.

Απελπισμένες οικογένειες σκάβουν στα ερείπια – μερικές με τα χέρια τους – προσπαθώντας να βρουν τους αγαπημένους τους.

Ορισμένοι δήλωσαν στο BBC ότι μπορούν να ακούσουν ανθρώπους κάτω από τα ερείπια, αλλά δεν μπορούν να μετακινήσουν τις βαριές πλάκες από σκυρόδεμα και περιμένουν με αγωνία την άφιξη βαρέων μηχανημάτων.

Αν και το κρίσιμο χρονικό διάστημα των 72 ωρών είχε παρέλθει, οι διασώστες δεν είχαν εγκαταλείψει τις προσπάθειές τους την Κυριακή, αναφέροντας ότι ενδέχεται να βρεθούν ακόμη άνθρωποι ζωντανοί, ειδικά αν είχαν πρόσβαση σε τροφή και νερό.

Ο μόνιμος συντονιστής του ΟΗΕ, Τζιανλούκα Ραμπόλα, δήλωσε στο BBC ότι οι ειδικοί θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν άνθρωποι ζωντανοί, αλλά «ο χρόνος εξαντλείται».

Η Ροντρίγκεζ δημοσιεύει αισιόδοξα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταξύ των οποίων και βίντεο από τις διασώσεις που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Despues de horas de trabajo en equipo Belkys Barreto fue rescatada con vida, ¡cuando la esperanza está en el corazón nada lo detiene! pic.twitter.com/VGDxNQM86G — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Οι διασώστες δημοσίευσαν βίντεο με έναν 11χρονο αγόρι, τον Μοΐσες, να ανασύρεται από τα παραμορφωμένα ερείπια – με τα μάτια του καλυμμένα για να προστατευθούν από τον ήλιο.

Η Εθνική Μονάδα Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών της Κολομβίας (UNGRD) ανέφερε ότι ο Μοΐσες ήταν θαμμένος κάτω από περίπου 3 μέτρα ερειπίων και ότι η ομάδα διάσωσης αφιέρωσε έξι ώρες το Σάββατο σε «εργασία υψηλής ακρίβειας» για να τον προσεγγίσει.

Το Reuters ανέφερε ότι ακούστηκε ένας διασώστης μέσω ασυρμάτου να λέει ότι ο νεαρός βρέθηκε κοντά στην αδελφή και τη μητέρα του, οι οποίες είχαν και οι δύο χάσει τη ζωή τους.

Λίγες ώρες αργότερα, η Ροντρίγκεζ δημοσίευσε ένα βίντεο στο X, το οποίο φέρεται να δείχνει τη διάσωση ενός δεύτερου 11χρονου αγοριού στην πόλη Καραμπαλέδα.

«Αυτές τις ώρες, κάθε ζωή είναι ελπίδα για τη Βενεζουέλα», έγραψε.

Hace pocos minutos fue rescatado con vida un niño de 11 años en Caraballeda. En estas horas cada vida es esperanza para Venezuela. pic.twitter.com/Pjj5ETaaYe — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) June 28, 2026

Επίσης στην Καραμπαλέδα, μία από τις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο, γαλλικές και αμερικανικές ομάδες διέσωσαν έναν πατέρα και τον έφηβο γιο του από κάτω από τα ερείπια την Κυριακή, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων AFP.

Η απογοήτευση έχει επίσης αυξηθεί, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι η αντίδραση της κυβέρνησης είναι πολύ αργή και αναποτελεσματική. Ένας πυροσβέστης που εργάζεται στην Καραμπαλέδα δήλωσε στο BBC ότι υπάρχουν δεκάδες κτίρια που δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί. «Δεν υπάρχουν αρκετά χέρια», είπε. «Και είναι πολύ, πολύ πιθανό να υπάρχουν ακόμα άνθρωποι παγιδευμένοι».

Στην πόλη Κάτια Λα Μαρ, μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, οι άνθρωποι δούλευαν με τα γυμνά τους χέρια για να ψάξουν μέσα σε πολυώροφες πολυκατοικίες που είχαν καταρρεύσει.

Ένας άνδρας, που φαινόταν εξαντλημένος, έκλαιγε καθώς έλεγε στο BBC ότι είχε χάσει οκτώ συγγενείς του — και πέντε από αυτούς παρέμεναν ακόμα θαμμένοι στα σπίτια τους. Είπε ότι, αντί να προσφέρει βοήθεια, το κράτος αποτελούσε στην πραγματικότητα εμπόδιο. «Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει τους δρόμους», είπε, προσθέτοντας ότι αυτό «δυσκολεύει την παροχή βοήθειας». «Χθες περιμέναμε από τις 6 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα για να πάρουμε ειδική άδεια να έρθουμε εδώ. Χάσαμε ώρες», είπε.

Οι προσπάθειες των διασωστών έχουν επίσης παρεμποδιστεί από τους μετασεισμούς, οι οποίοι με τη σειρά τους τρομοκρατούν τους κατοίκους.

«Για να είμαι ειλικρινής, σε κάνει να νιώθεις κάπως νευρικός. Οποιοσδήποτε μικρός θόρυβος… είναι φρικτός», δήλωσε ο Χεσούς Αντουέζα, ένας 64χρονος οδηγός λεωφορείου, στο BBC Mundo.

Χιλιάδες άνθρωποι ζουν στα αυτοκίνητά τους ή κατασκηνώνουν σε μέρη όπως το αεροδρόμιο και το γήπεδο γκολφ, μακριά από κτίρια που ενδέχεται να καταρρεύσουν.

Το γήπεδο γκολφ στην Καραμπαλέδα έχει μετατραπεί σε επίκεντρο της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης.

Τις τελευταίες ημέρες, διεθνείς ομάδες διάσωσης από το Μεξικό, την Ισπανία, το Κατάρ, τις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν φτάσει στην περιοχή για να ενισχύσουν τις προσπάθειες αναζήτησης.

Ο Τομ Φλέτσερ του ΟΗΕ δήλωσε το Σάββατο ότι έχουν αποσταλεί 39 ομάδες έρευνας και διάσωσης από όλο τον κόσμο, καθεμία από τις οποίες αποτελείται από 50 έως 100 άτομα.

«Μιλάμε για σχεδόν 2.000 άτομα που καταφθάνουν, 111 σκύλους, καθώς και ιατρικές ομάδες. Χρησιμοποιούμε αυτά τα micro drones που τα αποκαλούν “drones-κατσαρίδες”, τα οποία μας βοηθούν να εντοπίσουμε ανθρώπους μέσα στα κτίρια».