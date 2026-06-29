Ελληνική επιστημονική αποστολή θα μεταβεί στη Βενεζουέλα, στο πλαίσιο της διεθνούς επιστημονικής, τεχνικής, επιχειρησιακής και ανθρωπιστικής συνδρομής προς τις περιοχές που επλήγησαν από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Η αποστολή υλοποιείται στο πλαίσιο των αποφάσεων του Πλαισίου του Sendai για τη Μείωση του Κινδύνου Καταστροφών (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction).

Στην αποστολή συμμετέχει μεταξύ άλλων και ο ομότιμος καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), Εύθυμης Λέκκας.

Στόχος της αποστολής , όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, είναι η επιστημονική διερεύνηση του γεωδυναμικού και σεισμοτεκτονικού καθεστώτος της πληγείσας περιοχής, η αποτύπωση και αξιολόγηση των επιπτώσεων στις υποδομές και στο δομημένο περιβάλλον, η διερεύνηση των επιπτώσεων στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και η παροχή επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής προς τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τον αρχικό επιχειρησιακό σχεδιασμό, η αποστολή θα αφιχθεί στο αεροδρόμιο της Βαλένσια, το οποίο παραμένει σε λειτουργία, και στη συνέχεια θα αναπτυχθεί στις πληγείσες περιοχές της ευρύτερης περιοχής του Καράκας, καθώς και στις πόλεις Βαλένσια, Caraballeda, Catia La Mar και La Guaira, όπου θα πραγματοποιήσει αυτοψίες, επιστημονικές καταγραφές και τεχνικές αξιολογήσεις των επιπτώσεων των σεισμών.

Τέλος, όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση, η ελληνική συμμετοχή στην αποστολή «επιβεβαιώνει τη διαρκή δέσμευση της χώρας μας στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για τη μείωση του κινδύνου καταστροφών και την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής και ανθρωπιστικής συνδρομής σε περιοχές που πλήττονται από μεγάλης έκτασης φυσικές καταστροφές».