Ομάδα εθελοντών από τον δήμο Θεσσαλονίκης ταξιδεύει για τη Βενεζουέλα και θα μεταβεί στις περιοχές που επλήγησαν από το διπλό σεισμό για να συνδράμει στο έργο των διασωστών.

Αρχικά οι εθελοντές, όπως επισημαίνει το ERTnews θα μεταβούν στην Κωνσταντινούπολη και από εκεί θα ξεκινήσει το μακρύ ταξίδι, έχοντας τακτοποιήσει εκκρεμότητες, όπως και ο εμβολιασμός τους και τα απαραίτητα χαρτιά.

Η ομάδα των εθελοντών θα αποτελείται από 15 άτομα, ενώ θα είναι μαζί τους και σκυλιά, εκπαιδευμένα για διασώσεις, καθώς οι αγνοούμενοι κάτω από τα χαλάσματα παραμένουν -σύμφωνα με εκτιμήσεις- χιλιάδες.