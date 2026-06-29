Ένας 21χρονος άνδρας ανασύρθηκε ζωντανός από τα συντρίμμια στην πολιτεία Λα Γκουάιρα της Βενεζουέλας, έπειτα από επιχείρηση διάσωσης στην οποία συμμετείχαν διασώστες από τη Βενεζουέλα, το Μεξικό και το Ελ Σαλβαδόρ.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ελ Σαλβαδόρ, Ναγίμπ Μπουκέλε, ο 21χρονος Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας εντοπίστηκε ζωντανός κάτω από τα ερείπια στην πόλη Καραμπαγιέδα. Ωστόσο, η επιχείρηση παρουσίασε ιδιαίτερες δυσκολίες, καθώς ανάμεσα στους διασώστες και τον νεαρό βρισκόταν η σορός ενός νεκρού, γεγονός που περιέπλεξε την προσπάθεια απεγκλωβισμού.

Después de intensas horas de trabajo conjunto, Aaron Levi Cantillo Vargas, de 21 años, ha sido rescatado con vida del edificio OPP 25, en el sector Tanaguarena, parroquia Caraballeda, estado de La Guaira.



Este rescate fue posible gracias al esfuerzo coordinado de los equipos de… https://t.co/Q365IECCUV pic.twitter.com/NTeqQWCNKr — Nayib Bukele (@nayibbukele) June 29, 2026

Επιχείρηση διάσωσης διάρκειας 43 ωρών

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε ανακοίνωσε στη συνέχεια ότι ο 21χρονος λαμβάνει πλέον εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα, ενώ υπογράμμισε πως οι διασώστες θα συνεχίσουν τις επιχειρήσεις «με την ελπίδα ότι θα μπορέσουν να σώσουν περισσότερες ζωές».

Από την πλευρά της, η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας, Ντέλσι Ροντρίγκες, δήλωσε ότι η επιχείρηση διάσωσης διήρκεσε 43 ώρες, ενώ ο Άαρον Λέβι Καντίγιο Βάργκας παρέμεινε εγκλωβισμένος κάτω από τα συντρίμμια συνολικά για 106 ώρες.

Συγκινητικές στιγμές

Σκηνές που προκαλούν έντονη συγκίνηση καταγράφονται στη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες μετά τους καταστροφικούς σεισμούς. Ένα από τα βίντεο που κάνουν τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνει τη στιγμή που ένας άνδρας ανασύρεται ζωντανός έπειτα από ημέρες εγκλωβισμού κάτω από τα συντρίμμια.

Τη στιγμή που απεγκλωβίζεται, ο άνδρας δεν μπορεί να συγκρατήσει τη συγκίνησή του και ξεσπά σε λυγμούς, σε μια εικόνα που αποτυπώνει με τον πιο συγκλονιστικό τρόπο το ανθρώπινο δράμα αλλά και την ελπίδα που εξακολουθεί να υπάρχει μέσα στην καταστροφή.

🇻🇪 STUNNING RESCUE: A young man is pulled out after being buried under rubble for days in La Guaira, Venezuela.



The boy can be heard sobbing tears of joy and relief after being rescued with only a few visible injuries.



Miracles do happen!https://t.co/WsqeXtHXlb — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 28, 2026

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται αδιάκοπα, παρά το γεγονός ότι έχουν περάσει πλέον τέσσερις ημέρες από τους ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Την Κυριακή, ένας πατέρας και ο γιος του ανασύρθηκαν ζωντανοί από τα ερείπια κτιρίου που είχε καταρρεύσει, δίνοντας νέα ελπίδα στα σωστικά συνεργεία της Γαλλίας και των Ηνωμένων Πολιτειών που επιχειρούν στην περιοχή.

Η διάσωσή τους ολοκληρώθηκε έπειτα από 12 ώρες εξαντλητικών προσπαθειών. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν ειδικές κάμερες εντοπισμού και εργάστηκαν με εξαιρετική προσοχή μέσα σε ασταθή συντρίμμια, ώστε να φτάσουν με ασφάλεια στους εγκλωβισμένους. Οι δύο άνδρες, εμφανώς καταβεβλημένοι και φορώντας μάσκες, μεταφέρθηκαν με αυτοσχέδια υφασμάτινα φορεία μέσα από δρόμους γεμάτους χαλάσματα προς ασθενοφόρο που περίμενε στη Λα Γκουάιρα, ενώ πλήθος πολιτών παρακολουθούσε την επιχείρηση.

Η παραθαλάσσια πολιτεία της Λα Γκουάιρα ήταν εκείνη που επλήγη περισσότερο από τους σεισμούς της Τετάρτης, οι οποίοι έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.450 ανθρώπους, ενώ 50.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ»

«Όσο ήταν ζωντανός, θα ήμουν κι εγώ ζωντανή. Κάθε τόσο άγγιζα τη μύτη του για να βεβαιωθώ ότι ακόμη ανέπνεε»: Μια μητέρα που διασώθηκε από τα ερείπια του κατεστραμμένου σπιτιού της από τον διπλό σεισμό στη Βενεζουέλα μαζί με το 18 ημερών μωρό της εξήγησε πώς ο γιος της τη βοήθησε να παραμείνει ζωντανή.

Η Νταϊάνα Πατίνο είπε ότι ο γιος της, Χουάν Νταβίντ, της έδωσε «κίνητρο να παραμείνει ξύπνια και σε εγρήγορση».

Πλάνα από τη διάσωση έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου, με τον Χουάν Νταβίντ να γίνεται σύμβολο ελπίδας στη Βενεζουέλα, η οποία έχει καταστραφεί από τους δύο σεισμούς που έπληξαν τη χώρα την Τετάρτη – προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 1.450 ανθρώπων.

Δεκάδες χιλιάδες ακόμα αγνοούνται σε αυτό που η προσωρινή πρόεδρος της χώρας χαρακτήρισε ως τη «πιο βίαιη φυσική καταστροφή» στην ιστορία της Βενεζουέλας.

Οι προσπάθειες αναζήτησης συνεχίζονται, αλλά οι ελπίδες για την εύρεση περισσότερων επιζώντων μειώνονται.

Σε μια κλινική στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, το Καράκας, την Κυριακή, η Νταϊάνα μίλησε στο BBC για τις τρομακτικές ώρες που πέρασε κάτω από τα συντρίμμια, κρατώντας σφιχτά τον μικρό γιο της και προσευχόμενη να σωθούν.

Είχε αρχίσει να πλένει τα πιάτα στο διαμέρισμά της στον όγδοο όροφο, στη βόρεια παράκτια περιοχή της Λα Γκουάιρα, όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Έτρεξε αμέσως να αγκαλιάσει τον γιο της, νομίζοντας ότι θα ήταν «μόνο ένας ελαφρύς σεισμός».

«Ένιωσα σαν να πετούσα. Μετά από αυτό, ένιωσα σαν να βυθιζόμουν στο νερό και στο χώμα, και στη συνέχεια έπεσα στον λάκκο όπου και παρέμεινα. Δεν ξέρω πώς κατάφερα να μην αφήσω το μωρό μου, αφού πετούσα», είπε.

Αμέσως, όπως είπε, άρχισε να φωνάζει, αλλά σύντομα συνειδητοποίησε ότι κανείς δεν μπορούσε να την ακούσει.

«Είπα στον εαυτό μου ότι δεν θα σπαταλούσα την ενέργειά μου – θα φώναζα όταν θα ήταν απαραίτητο, όταν θα άκουγα φωνές ή βήματα κοντά», τόνισε.

«Δεν ξέρω πώς κατάφερα να παραμείνω τόσο ήρεμη, καθώς το αριστερό μου πόδι ήταν παγιδευμένο κάτω από το σκυρόδεμα. Δεν μπορούσα να κουνηθώ. Ο κρόταφός μου ήταν πιεσμένος πάνω σε μια πέτρα».

Η Νταϊάνα είπε ότι βρήκε ελπίδα όταν ένιωσε μια Βίβλο κάτω από το σώμα της.

«Εκεί ξεκίνησε το ταξίδι της επιβίωσής μου», είπε.

Mum of newborn rescued from Venezuela rubble says baby motivated her to stay alive https://t.co/zILofsMGqW — BBC News (UK) (@BBCNews) June 29, 2026

Στο σκοτάδι των ερειπίων, μπορούσε να δει μια «μικρή κουκκίδα φωτός που έμοιαζε με το φεγγάρι».

Είπε ότι η διάσωσή της ήρθε αφού άκουσε τον αδελφό της να φωνάζει το όνομά της.

«Είπα στον εαυτό μου: “Αυτή είναι η μόνη μου ευκαιρία”. Με όλη τη δύναμη των πνευμόνων μου φώναξα… Ούρλιαξα “Εδώ είμαι” με όλη μου τη δύναμη, και εκείνος είπε: “Σε βρήκα και σου υπόσχομαι ότι δεν θα φύγω μέχρι να σε βγάλω έξω”».

Τήρησε την υπόσχεσή του και ακολούθησε μια λεπτή επιχείρηση διάσωσης για να βγουν τόσο η μητέρα όσο και το μωρό από τα ερείπια την Πέμπτη το βράδυ.

Η Νταϊάνα υπέστη τραυματισμούς και στα δύο της πόδια όταν χτύπησε ο σεισμός, ενώ ο Χουάν ευτυχώς υπέστη μόνο ελαφρά τραύματα.

Ο σύζυγος της Νταϊάνα, Γκέρσον, είχε μόλις επιστρέψει στο σπίτι και είχε παρκάρει το αυτοκίνητο όταν χτύπησαν οι σεισμοί. Κατάφερε να πηδήξει πάνω από έναν φράχτη και να βρει ασφάλεια.

Όταν είδε σε τι κατάσταση είχε περιέλθει η πολυκατοικία τους, φοβήθηκε το χειρότερο.

Η στιγμή της διάσωσης του μωρού και της συζύγου του ήταν «ένα θαύμα», όπως είπε.

Σε ένα βίντεο της διάσωσης που διαδόθηκε ευρέως, ο Γκέρσον φαίνεται να κλείνει σφιχτά τα μάτια του και να γέρνει το κεφάλι του προς τον ουρανό, ενώ αγκαλιάζει τον γιο του, συγκλονισμένος από τη συγκίνηση.

«Ήταν απερίγραπτο. Νόμιζα ότι είχαν πεθάνει. Και όταν είδα τον γιο μου, ένιωσα σαν να ξαναγεννήθηκα. Δεν μπορούσα να το πιστέψω… Ένιωσα τη ζωή να επιστρέφει μέσα μου», είπε στο BBC για εκείνη τη στιγμή.

Το σπίτι του Γκέρσον και της Νταϊάνα έχει καταστραφεί, μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, και είναι συντετριμμένοι που ο σκύλος τους εξακολουθεί να αγνοείται, αλλά λένε ότι τώρα θα «ξεκινήσουν από το μηδέν».

«Χάσαμε σχεδόν τα πάντα, αλλά είμαστε ακόμη εδώ… Θα ξαναχτίσουμε όλα όσα χάσαμε», υποσχέθηκε ο Γκέρσον.