Νέα ερωτήματα για την ποιότητα των κατασκευών στη Βενεζουέλα προκαλούν εικόνες από τα συντρίμμια που άφησαν πίσω τους οι δύο ισχυροί σεισμοί της 24ης Ιουνίου. Διασώστες που επιχειρούν στις πληγείσες περιοχές υποστηρίζουν ότι κάτω από το εξωτερικό στρώμα σκυροδέματος των τοίχων εντόπισαν υλικό που μοιάζει με φελιζόλ, την ώρα που ο αριθμός των νεκρών έχει ξεπεράσει τους 1.450 και οι αγνοούμενοι παραμένουν δεκάδες χιλιάδες.

Το θέμα ήρθε στο προσκήνιο έπειτα από βίντεο που δημοσίευσε φερόμενος ως διασώστης στο TikTok, στο οποίο εμφανίζεται να αφαιρεί με το χέρι του τμήματα κατεστραμμένου τοίχου. Στο βίντεο φαίνεται ότι το εξωτερικό μέρος του τοίχου αποτελείται από ένα λεπτό στρώμα σκυροδέματος, ενώ στο εσωτερικό διακρίνεται υλικό που μοιάζει με φελιζόλ ή άλλο παρόμοιο υλικό.

Μάλιστα, ο άνδρας πιέζει εύκολα το συγκεκριμένο υλικό με το δάχτυλό του και ακούγεται να λέει στα ισπανικά: «Κοιτάξτε αυτό. Δεν είναι περίεργο που όλα κατέρρευσαν σαν χαρτόνι», αφήνοντας να εννοηθεί ότι τα κτίρια δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένα για να αντέξουν μια τόσο ισχυρή φυσική καταστροφή.

INCREÍBLE !! Los Pilares de un edificio que se desplomó en Venezuela 🇻🇪 tras el terremoto estaban hechos de ANIME (Plumavit, Tecnopor, Isopor, Unicel) solo cubiertos de cemento por fuera !! pic.twitter.com/UYm1Hn16sM — Alerta Mundial (@TuiteroSismico) June 27, 2026

Τα κτίρια είχαν ανεγερθεί στο πλαίσιο στεγαστικού προγράμματος

Ολόκληρες συνοικίες ισοπεδώθηκαν από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς, ενώ πολλά από τα κτίρια που κατέρρευσαν είχαν κατασκευαστεί στο πλαίσιο της «Μεγάλης Αποστολής Στέγασης» του σοσιαλιστή προέδρου Ούγκο Τσάβες.

Το πρόγραμμα είχε ξεκινήσει μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις του 1999, με στόχο να στεγαστούν δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι που είχαν χάσει τα σπίτια τους, σύμφωνα με τη Sun. Οι πολυκατοικίες ανεγέρθηκαν με ταχύ ρυθμό για να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες, ενώ η οικοδομική δραστηριότητα επιταχύνθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο Νικολάς Μαδούρο ανέλαβε την εξουσία το 2013, προκειμένου να τηρηθούν πολιτικές προθεσμίες.

Σύμφωνα με ειδικό στη μείωση του σεισμικού κινδύνου, ο οποίος είχε εργαστεί στην κυβέρνηση του Ούγκο Τσάβες και μίλησε στην Washington Post, οι κανονισμοί και οι νόμοι που προορίζονταν να προστατεύσουν τα κτίρια από μελλοντικές φυσικές καταστροφές εφαρμόστηκαν με χαλαρό τρόπο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τους αγνοούμενους

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται στην έκτη ημέρα, με τα σωστικά συνεργεία να συνεχίζουν τις έρευνες στη Λα Γκουάιρα, την περιοχή που υπέστη τις μεγαλύτερες καταστροφές.

Σύμφωνα με ιστοσελίδα καταγραφής αγνοουμένων, 46.628 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Χόρχε Ροντρίγκες, χαρακτήρισε την τραγωδία ως «το πιο καταστροφικό γεγονός» που έχει γνωρίσει η Βενεζουέλα τα τελευταία 123 χρόνια, τονίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμες ώρες στις προσπάθειες εντοπισμού επιζώντων και δημιουργίας καταυλισμών για όσους έχασαν τις κατοικίες τους.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη ότι οι τραυματίες ανέρχονται σε 3.250, ενώ οι σεισμοί έχουν επηρεάσει 12.721 οικογένειες, με τις Αρχές να εκτιμούν ότι τόσο ο αριθμός των θυμάτων όσο και των πληγέντων αναμένεται να αυξηθεί.