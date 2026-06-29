Αλλαγές στον τρόπο καταβολής των δημοτικών τελών προωθεί το νέο σύστημα το οποίο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2028, με στόχο την αποσύνδεσή τους από τους λογαριασμούς ρεύματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το σχετικό σχεδιασμό που βρίσκεται στα «σκαριά» τα δημοτικά τέλη δεν θα ενσωματώνονται πλέον στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Αντίθετα, για κάθε ακίνητο θα εκδίδεται ετήσιο ειδοποιητήριο, κατά τα πρότυπα του ΕΝΦΙΑ.

Η εξόφληση του ποσού, όπως μετέδωσε το πρωί της Δευτέρας 29/6 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» θα γίνεται σε 12 μηνιαίες δόσεις, μέσω e-banking, πάγιας εντολής ή ψηφιακού πορτοφολιού. Για παράδειγμα, ετήσια δημοτικά τέλη ύψους 240 ευρώ θα αντιστοιχούν σε μηνιαία καταβολή 20 ευρώ.

Οι συγκεκριμένες αλλαγές προωθούνται, καθώς οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας ζητούσαν απλούστευση των λογαριασμών, ενώ οι Δήμοι επιδιώκουν ταχύτερη είσπραξη και βελτίωση της ρευστότητάς τους.

Άγνωστο το τι θα γίνεται με τα ενοικιαζόμενα ακίνητα

Το νέο σύστημα όμως όπως όλα δείχνουν φαίνεται να συνοδεύεται από «γκρίζα σημεία», τα οποία προκαλούν προβληματισμό. Δεν έχει αποσαφηνιστεί τι θα ισχύει για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα, εάν το ειδοποιητήριο θα εκδίδεται στο όνομα του ιδιοκτήτη ή αν θα επιβαρύνεται τελικά ο ενοικιαστής.

Ερωτήματα εγείρονται και για το αν το μέτρο θα οδηγήσει σε αυξήσεις ενοικίων μέσω μετακύλισης του κόστους, καθώς και για το καθεστώς των κλειστών ή ακατοίκητων κατοικιών.

Επίσης ασαφές παραμένει επίσης το τι θα ισχύσει για τα κοινόχρηστα σε πολυκατοικίες, όπου σήμερα τα δημοτικά τέλη περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς ρεύματος των κοινόχρηστων παροχών.