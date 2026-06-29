Νέες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές για τον γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα στην Πάρο, ο οποίος συνεχίζει να συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον.

Αυτή τη φορά, η Σίλια Κριθαριώτη, αποκάλυψε μέσα από Instagram Story περισσότερα στοιχεία για τα δύο νυφικά που φόρεσε η ηθοποιός. Η γνωστή Ελληνίδα σχεδιάστρια δημοσίευσε φωτογραφία από τις πρόβες της Αθηνάς Οικονομάκου στο ατελιέ της φορώντας το νυφικό που έβαλε στον γάμο της που έγινε στην Πλάκα σε πολύ στενό κύκλο 15 ατόμων.

Όπως έγραψε, το πρώτο νυφικό δημιουργήθηκε για τη θρησκευτική τελετή στην Πλάκα, ενώ το δεύτερο ήταν για την ανταλλαγή όρκων δίπλα στη θάλασσα, στην Πάρο. Με αυτόν τον τρόπο, η σχεδιάστρια εξήγησε πως η Αθηνά Οικονομάκου είχε επιλέξει δύο διαφορετικές εμφανίσεις, καθεμία φτιαγμένη για το ύφος και την ατμόσφαιρα της κάθε τελετής.

Το πρώτο νυφικό είχε πιο κλασικό χαρακτήρα, ταιριάζοντας στη θρησκευτική τελετή, ενώ το δεύτερο ήταν πιο σέξι και ρομαντικό, ιδανικό για το σκηνικό της Πάρου και την τελετή δίπλα στη θάλασσα.