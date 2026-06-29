Ο δρ Όρσον Γουέντγουντ, επιστήμονας και συγγραφέας από τη Νέα Ζηλανδία, ο οποίος δραστηριοποιείται στον τομέα της έρευνας στην υγεία, υποστηρίζει ότι υπάρχει πλέον μια παράξενη σύνδεση ανάμεσα στη χριστιανική αντίληψη για την κόλαση και τη θεωρία ότι ο κόσμος αποτελεί μια γιγαντιαία προσομοίωση.

Μιλώντας στην Daily Mail, ο Γουέντγουντ ανέφερε ότι οι σκοτεινές επιθανάτιες εμπειρίες, στις οποίες οι άνθρωποι περιγράφουν οράματα από τη μεταθανάτια ζωή, παρουσιάζουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Όπως είπε, οι αφηγήσεις περιλαμβάνουν συχνά έντονη δυσοσμία, σκοτεινές μορφές που περιγράφονται ως δαίμονες και σκηνές βίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, αυτές οι ομοιότητες υποδηλώνουν ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες που μοιάζουν με εικόνες της κόλασης δεν αποτελούν απλές παραισθήσεις, αλλά ενδέχεται να είναι πραγματικές εμπειρίες που λαμβάνουν χώρα μέσα σε μια «προσομοίωση» που έχει δημιουργήσει ο Θεός, λειτουργώντας ως προειδοποίηση για όσους έχουν απορρίψει την πίστη σε αυτόν.

Η θεωρία της προσομοίωσης και ο ρόλος της ανθρώπινης ψυχής

Ο Γουέντγουντ, ο οποίος δηλώνει τόσο επιστήμονας όσο και βαθιά θρησκευόμενος χριστιανός, θεωρεί ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες συνδέονται άμεσα με τη θεωρία της προσομοίωσης, καθώς σκοπός αυτής της «δημιουργημένης πραγματικότητας» είναι να διαχωρίσει τις ψυχές ανάλογα με τις επιλογές που έκαναν στη ζωή τους.

«Βρισκόμαστε σε ένα δημιουργημένο περιβάλλον ή σε μια “προσομοίωση”, όπου δοκιμαζόμαστε. Η συνείδησή μας, ο τρόπος που συμπεριφερόμαστε και οι εμπειρίες που βιώνουμε είναι πραγματικά, αλλά όλα τα υπόλοιπα δεν είναι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Όπως πρόσθεσε, «η προσομοίωση έχει σχεδιαστεί ώστε να ξεχωρίσει εκείνους που θα είναι με τον Θεό όταν τελειώσει από εκείνους που δεν θα είναι, μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον όπου δεν μπορούμε να προκαλέσουμε πραγματική ζημιά».

Η θεωρία της προσομοίωσης υποστηρίζει ότι αυτό που οι άνθρωποι αντιλαμβάνονται ως πραγματικότητα είναι στην ουσία ένα είδος υπολογιστικά δημιουργημένου «βιντεοπαιχνιδιού», μια ιδέα που παρουσιάστηκε και στη σειρά κινηματογραφικών ταινιών «The Matrix».

Υποστηρικτές της θεωρίας έχουν ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι βιώνουν αυτή την προσομοιωμένη πραγματικότητα χωρίς να το γνωρίζουν, είτε για το δικό τους καλό είτε για σκοτεινότερους σκοπούς. Μεταξύ όσων έχουν εκφράσει παρόμοιες απόψεις είναι και ο Έλον Μασκ, ο οποίος έχει υποστηρίξει ότι ένας δημιουργός του σύμπαντος θα μπορούσε να είναι εκείνος που «τρέχει» την προσομοίωση.

Τον Δεκέμβριο, ο Μασκ εμφανίστηκε στο podcast της Κέιτι Μίλερ, όπου διατύπωσε την εικασία ότι ο κόσμος μας θα μπορούσε να αποτελεί μια «εξωγήινη σειρά στο Netflix», υποστηρίζοντας ότι σκοπός της ζωής θα ήταν να διατηρείται η ανθρωπότητα αρκετά ενδιαφέρουσα ώστε να αυξάνει τις «τηλεθεάσεις» και να αποτρέψει τον δημιουργό από το να απενεργοποιήσει τον υπολογιστή.

Οι αφηγήσεις για την κόλαση και η επίκληση στον Θεό

Αναφερόμενος στη σύνδεση της θεωρίας αυτής με τις επιθανάτιες εμπειρίες ανθρώπων που δήλωσαν ότι είδαν την κόλαση αντί για τον παράδεισο, ο Γουέντγουντ υποστήριξε ότι όσοι δεν δείχνουν ενδιαφέρον για τον Θεό είτε χάνουν το αιώνιο μέρος της ύπαρξής τους και πεθαίνουν είτε καταλήγουν σε έναν σκοτεινό τόπο.

«Τα περισσότερα από αυτά συμφωνούν με τη Βίβλο και, σε έναν βαθμό, με τη θεωρία της προσομοίωσης που έχουν αναπτύξει άνθρωποι όπως ο Έλον Μασκ, οι οποίοι έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η ζωή δεν είναι μια τυχαία πράξη της φύσης», ανέφερε.

Ο ερευνητής των επιθανάτιων εμπειριών σημείωσε ακόμα ότι, σύμφωνα με τη δική του άποψη, όσοι βρεθούν σε αυτή την υποτιθέμενη προσομοίωση σε μια περιοχή που μοιάζει με την κόλαση μπορούν να σωθούν, αρκεί να επικαλεστούν τον Θεό.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα ανέφερε τον Ίαν ΜακΚόρμακ, έναν Νεοζηλανδό σέρφερ. Σύμφωνα με όσα είπε, το 1982 ο ΜακΚόρμακ δέχτηκε τσίμπημα από μέδουσα και ισχυρίστηκε ότι κατέβηκε στην κόλαση, περιγράφοντας πως «μπορούσα να αισθανθώ το κακό, ήταν παντού γύρω μου».

Ο ΜακΚόρμακ ανέφερε ακόμα ότι είδε σε όραμα τη μητέρα του, η οποία του είπε να επικαλεστεί τον Θεό και ότι εκείνος θα τον άκουγε και θα τον συγχωρούσε. Όπως έχει δηλώσει, «ένιωσα σαν ένας κόκκος σκόνης που τραβιόταν προς ένα λαμπρό φως και απελευθερωνόταν από το βασίλειο του σκότους».

Τι δείχνουν οι επιστημονικές μελέτες

Ο Γουέντγουντ υποστήριξε ότι το αίσθημα απόλυτης απελπισίας αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο των επιθανάτιων εμπειριών που σχετίζονται με οράματα της κόλασης, οι οποίες συγκαταλέγονται στις πιο σπάνιες μορφές τέτοιων εμπειριών.

Μελέτες έχουν δείξει ότι μόλις το 14% των ασθενών που ανέφεραν εξωσωματική εμπειρία χαρακτήρισαν την εμπειρία τους αρνητική. Από αυτούς, περίπου οι μισοί περιέγραψαν δαιμονικές εικόνες σε έναν χώρο που πίστευαν ότι ήταν η κόλαση.

Ωστόσο, μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2019 στο επιστημονικό περιοδικό Memory, συγκρίνοντας θετικές και αρνητικές επιθανάτιες εμπειρίες, υποστήριξε ότι υπάρχουν ελάχιστες διαφορές ανάμεσα στα δύο είδη εμπειριών και ότι ουσιαστικά εμφανίζουν τον ίδιο τύπο εγκεφαλικής δραστηριότητας, με τη βασική διαφορά να εντοπίζεται στο συναισθηματικό τους περιεχόμενο.

Οι συγγραφείς της μελέτης ανέφεραν ότι αυτό εξηγεί γιατί ορισμένοι άνθρωποι επιστρέφουν από το χείλος του θανάτου με τρομακτικές ιστορίες που είναι εξίσου έντονες και καθοριστικές για τη ζωή τους όσο και οι πιο ειρηνικές εμπειρίες.

Οι μαρτυρίες που παρουσιάζει ο Γουέντγουντ

Στο βιβλίο του με τίτλο «Near Death Experience and AWARE studies: Proof Of The Soul and God?», ο Γουέντγουντ εξετάζει τον αμφιλεγόμενο κόσμο των αρνητικών επιθανάτιων εμπειριών, παρουσιάζοντας μεταξύ άλλων ιδιαίτερα σοκαριστικές μαρτυρίες.

Σε μία από αυτές, την οποία επικαλείται μελέτη του 2019, μια γυναίκα 42 ετών περιέγραψε πως, ενώ πλησίαζε στον θάνατο, ένιωθε ότι την περιέβαλλαν οντότητες.

«Αρχίζω να διακρίνω μορφές μέσα σε αυτή την απίστευτα πυκνή ομίχλη. Ανθρώπινες, ζωώδεις, τερατώδεις. Κολυμπώ μέσα σε μια αποπνικτική δυσοσμία, γεμάτη φρικτά και ύπουλα πλάσματα, ενώ νιώθω να με κατακλύζει ο πόνος», ανέφερε η γυναίκα.

Ο Γουέντγουντ δήλωσε ότι η έρευνά του δείχνει πως όσοι βιώνουν τέτοιες εμπειρίες συχνά αποκτούν έντονη επίγνωση ότι βρίσκονται στην κόλαση, προσθέτοντας ότι η επιστημονική κοινότητα απορρίπτει συχνά αυτές τις εμπειρίες ως μη αυθεντικές επιθανάτιες εμπειρίες.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι πολλοί επιστήμονες με τους οποίους έχει συνεργαστεί, μεταξύ των οποίων διδάκτορες και γιατροί, παραδέχονται, κυρίως ιδιωτικά, ότι δεν μπορούν να εξηγήσουν την προέλευση του σύμπαντος, την προέλευση της ζωής και την προέλευση της ανθρώπινης συνείδησης.

«Πολλοί από αυτούς υιοθετούν πλέον τη θεωρία ότι ζούμε μέσα σε μια προσομοίωση. Και μιλάμε για ανθρώπους με σοβαρό επιστημονικό υπόβαθρο και διδακτορικούς τίτλους», κατέληξε.