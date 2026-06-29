Μια ιδιαίτερη και μάλλον απρόσμενη πρόβλεψη ήρθε να ταράξει τη συζήτηση γύρω από τη συνέχεια του Μουντιάλ 2026, καθώς ένας γνωστός φίλαθλος και αυτοαποκαλούμενος «μάγος» από τη Γκάνα, ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, τοποθετήθηκε δημόσια για την αναμέτρηση της Αργεντινής με το Πράσινο Ακρωτήρι.

Η «αλμπισελέστε» θεωρείται από τα μεγάλα φαβορί για πρόκριση στη φάση των «16», όμως ο Γκανέζος δεν συμμερίζεται αυτή την εκτίμηση. Σε δηλώσεις του προκάλεσε αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι το Πράσινο Ακρωτήρι είναι ικανό να πετύχει μία από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις της διοργάνωσης και να αφήσει εκτός συνέχειας την παγκόσμια πρωταθλήτρια. «Το Πράσινο Ακρωτήρι θα αποκλείσει την Αργεντινή από το Παγκόσμιο Κύπελλο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μπόνσαμ δεν είναι άγνωστος στο ποδοσφαιρικό κοινό της Αφρικής, καθώς στο παρελθόν είχε απασχολήσει έντονα τα ΜΜΕ με δηλώσεις και «προβλέψεις» γύρω από αγώνες διεθνών διοργανώσεων. Είχε γίνει ευρύτερα γνωστός όταν υποστήριξε πως είχε «επηρεάσει» την απόδοση του Χάρι Κέιν σε αναμέτρηση της Αγγλίας με τη Γκάνα, ισχυρισμός που είχε προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις. Λίγο αργότερα, ο ίδιος είχε αναφέρει ότι «ανέστειλε» την παρέμβασή του, με τον Άγγλο επιθετικό να βρίσκει δίχτυα στο επόμενο παιχνίδι.

Οι δηλώσεις του, αν και αντιμετωπίζονται με σκεπτικισμό, προσθέτουν ένα ακόμη χρώμα στη λαϊκή κουλτούρα που συνοδεύει μεγάλες ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, όπου η πίστη, η παράδοση και οι υπερβολές συχνά συνυπάρχουν με την αγωνιστική πραγματικότητα.