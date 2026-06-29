Δύσκολες προσωπικές στιγμές βιώνει ο Κόντι Χάκπο, καθώς η σύζυγός του έχασε το μωρό που κυοφορούσε πριν από λίγες ημέρες. Παρά το βαρύ οικογενειακό πλήγμα, ο διεθνής μεσοεπιθετικός επέλεξε να παραμείνει στο πλευρό της εθνικής Ολλανδίας και δεν αποχώρησε από την αποστολή που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ αναμένεται, μάλιστα, να βρίσκεται κανονικά στη διάθεση του Ρόναλντ Κούμαν για την αναμέτρηση με το Μαρόκο στη φάση των «32», δείχνοντας επαγγελματισμό παρά τις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζει.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ολλανδίας αναφέρθηκε στη δοκιμασία που περνά ο Χάκπο, εκφράζοντας τη στήριξη όλων στην ομάδα. «Τα νέα ήταν πολύ δύσκολα για τον Κόντι. Όλοι προσπαθήσαμε να σταθούμε δίπλα του και να τον στηρίξουμε όσο περισσότερο μπορούσαμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Κούμαν.